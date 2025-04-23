Bakanlık uyardı: Doğum yardımı başvurularında dolandırıcılık alarmı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğum yardımı başvurularıyla ilgili dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Bakanlık, başvuruların yalnızca e-Devlet üzerinden gerçekleştirildiğini vurguladı.

Aile Bakanlığı'ndan doğum yardımı açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyararak, doğum yardımı başvurularının sadece e-Devlet üzerinden yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olalım. Doğum yardımına başvurular sadece e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Lütfen kişisel bilgilerinizi koruyun, dolandırıcılara karşı dikkatli olun. Başvurular için sadece e-Devlet platformunu kullanın."

Yeni düzenlemeye göre:

Birinci çocuk için tek seferlik 5 bin TL

İkinci çocuk için aylık 1.500 TL

Üçüncü ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin TL

Bu destekler, hiçbir vergi veya kesintiye tabi tutulmadan, doğrudan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu aracılığıyla hak sahiplerine ulaştırılacak.

Destek çocuğun 5 yaşını doldurduğu aya kadar devam edecek

İkinci ve sonraki çocuklar için yapılan aylık doğum yardımı, çocuğun 5 yaşını doldurduğu aya kadar devam edecek. Bu uygulama, ailelerin çocuklarını daha sağlıklı koşullarda büyütmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular şu kanallar üzerinden yapılabilecek:

e-Devlet üzerinden online

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri

Sosyal Hizmet Merkezleri

Doğum yardımı başvurusu için, çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi'ne kaydının yapılması ve ardından “Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi” doldurularak imzalanması gerekiyor.