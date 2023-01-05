Bandrol ve korsanla mücadele istatistikleri açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığının bandrol tescil ve korsanla mücadele istatistiklerine göre, geçen yıl en çok eğitim kategorisinde bandrol satışı yapıldı, kişi başına düşen fiziki kitap sayısı yaklaşık yüzde 5 arttı.

Bakanlık 2022'ye ait müzik, sinema ve kitap bandrolü satışları, müzik ve sinema alanında düzenlenen yapımcı sertifikası sayıları, fikir ve sanat eserleri kapsamında gerçekleştirilen kayıt tescil işlemleri ile korsanla mücadele istatistiklerine ait verileri açıkladı.

Telif Hakları Genel Müdürlüğünün bandrol istatistiklerine göre süreli olmayan yayın bandrolü satışı, geçen yıl 380 milyon 296 bin 402 olarak gerçekleşti.

Süreli olmayan yayınlar kapsamında, eser türlerine göre en fazla bandrol satışı bir önceki yıl olduğu gibi 2022'de de eğitim kategorisindeki yayınlarda oldu.

680 milyon süreli olmayan yayın

Yıl boyunca eğitim alanında 131 milyon 85 bin 404 adet bandrol satışı yapılırken, yetişkin kültür kategorisinde 89 milyon 425 bin 895, yetişkin kurgu edebiyat kategorisinde 69 milyon 681 bin 428, çocuk kategorisinde 45 milyon 747 bin 6, inanç kategorisinde 33 milyon 9 bin 72, ithal yayınlar kategorisinde 5 milyon 709 bin 704, akademik alanda 5 milyon 336 bin 417 ve gençlik kitapları kategorisinde 301 bin 476 adet bandrol satıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bandrol satış verileri ve Milli Eğitim Bakanlığının öğrencilere ücretsiz dağıttığı 300 milyon 662 bin 793 kitapla birlikte toplam 680 milyon 959 bin 195 süreli olmayan yayın üretildi.

Dijital platformlardan indirilen kitaplar, bandrol muafiyetine tabi kapak hariç toplam 48 sayfayı geçmeyen eğitim amaçlı süreli olmayan yayınlar, kütüphanelerden ödünç alınan ve kişiler arasında ödünç verilen ya da değiş tokuş yapılan kitaplar hariç, kişi başına düşen fiziki kitap sayısı 2022'de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 5 arttı.

Yapımcı sertifikası yüzde 70 arttı

Telif Hakları Genel Müdürlüğünce geçen yıl 742 sinema ve 486 müzik yapımcı sertifikası düzenlendi. Bir önceki yıla göre yüzde 70 artış gösteren yapımcı sertifikası sayısı toplam 1228 oldu.

Geçen yıl hak sahiplerinin talebi doğrultusunda 1853 isteğe bağlı kayıt tescil işlemi gerçekleştirildi.

Eser sahiplerinin isteğine bağlı olarak gerçekleştirilen kayıt tescil işlemlerinden en çok yararlanan hak sahibi grubu ise 791 tescille bilgisayar programları oldu. Bunun yanında 665 ilim ve edebiyat eseri, 246 güzel sanat eseri, 87 sinema eseri ile 64 musiki eserinin kayıt tescili yapıldı.

475 film tescil edildi

Sinema alanında 2022'de 475 film tescil edilerek 48 bin 440 bandrol satıldı. Müzik alanında da 1735 yapım tescil edildi ve 927 bin 551 bandrol satışı gerçekleştirildi.

Dijital oyunlarda ise 46 tescil işlemiyle birlikte 131 bin 999 bandrol satıldı.

Sinema ve müzik yapımları ile bilgisayar oyunları için 2022'de toplam 1 milyon 107 bin 990 bandrol satışı yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığından alınan verilere göre korsanla mücadele kapsamında tüm illerde "il denetim komisyonlarınca" geçen yıl 1163 denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 626 bin 859 materyal bulundu.