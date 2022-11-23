Banka dışı finans sektörü işlem hacmi yüzde 82 arttı

Finansal Kurumlar Birliği (FKB), faktoring, finansal kiralama, finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 2022 yılı 3. çeyreği itibarıyla 9 aylık konsolide verilerini açıkladı. FKB çatısı altındaki dört sektörün 2022 yılı 9 aylık konsolide verilerine göre, işlem hacmi 357,8 milyar TL, aktif toplamı 307,3 milyar TL, öz kaynak büyüklüğü 48,2 milyar TL ve müşteri sayısı ise 5,9 milyon olarak gerçekleşti.

Verileri değerlendiren FKB Başkanı Ali Emre Ballı, son dönemde varlık yönetim ve tasarruf finansman şirketlerinin de FKB’ye katılması ile birlikte üreticiden tüccara, yatırımcıdan ihracatçıya ve tüketiciye kadar çok farklı kesimlere erişerek, geniş çapta finansal çözümler sunulabildiğine dikkat çekti. Banka dışı finansın hızla genişleyen ekosistemi sayesinde gelecek dönemde ekonominin rahatlaması ve daha da canlanması yönünde çok önemli bir rol üstlenebileceğini belirten Ballı, “Çatımız altındaki 119 üye şirketimizle her daim ülkemizin ve insanımızın hizmetinde olmayı; bize her nerede ihtiyaç duyuluyorsa, çözümlerimiz ile orada bulunmayı sürdüreceğiz.” dedi.

Aktif büyüklük ve işlem hacmindeki artışlar öne çıkıyor

FKB’nin temsil ettiği sektörlerin finansal performanslarına da değinen Emre Ballı, şunları kaydetti: “Öncelikle, 2022 yılının 9 aylık verileri ışığında, FKB bünyesindeki sektörlerin hacimlerinde belirgin artışlar görüldüğüne dikkat çekmek isterim. Sektörlerimizi ayrı ayrı incelediğimizde; finansal kiralamanın alacaklarının 104,3 milyar TL seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü de 143,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Faktoring’de ise işlem hacmi 259,2 milyar TL’ye ulaşırken; alacakları da 83,9 milyar TL oldu. Sektörün aktif büyüklüğü 90,6 milyar TL; öz kaynakları ise 14 milyar TL olarak gerçekleşti. Finansman şirketlerimizin işlem hacmi 55,5 milyar TL seviyesinde. Sektörün aktif büyüklüğü 66 milyar TL, müşteri sayısı 1,9 milyon kişi ve alacak büyüklüğü de 52,1 milyar TL. Artık Birliğimiz çatısı altında temsil edilen varlık yönetim şirketlerinin finansal performansına geldiğimizde; sektörün aktif büyüklüğünün 7,6 milyar TL, öz kaynaklarının 4,4 milyar TL, müşteri sayısının ise 4 milyon mertebesinde olduğunu görüyoruz. Sektörlerimizin performansını genel olarak değerlendirdiğimizde; 2022 yılının ilk 3 çeyreğinde bir önceki yıla göre özellikle işlem hacmi ve aktif büyüklüklerindeki artışlar öne çıkıyor. Buna göre; geçen yılın aynı dönemine oranla işlem hacimlerinde; finansal kiralama sektöründe yüzde 80,9, faktoring sektöründe yüzde 90,5, finansman sektöründe yüzde 52,2 oranında artış kaydedildi.”