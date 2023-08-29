Bankacılık sektörünün net kârı temmuzda 43,3 milyar TL

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan (BDDK) yapılan açıklamaya göre, bankacılık sektörü net karı temmuz ayında 43,28 milyar TL, Ocak-Temmuz döneminde 293,4 milyar TL oldu. Sektörün aktif toplamı ise, Temmuz sonu itibarıyla 19 trilyon 665,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bankalar tarafından Kurumumuza raporlanan verilere göre; Temmuz 2023 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 19.965.570 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Sektörün aktif toplamı 2022 yılsonuna göre 5.618.180 milyon TL artmıştır. Temmuz 2023 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 10.322.795 milyon TL, menkul değerler 3.373.669 milyon TL’dir.

2022 yılsonuna göre sektörün;

- Aktif toplamı %39,2,

- Krediler toplamı %36,2,

- Menkul değerler toplamı %42,3 oranında artmıştır. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı %1,60 olmuştur.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2022 yılsonuna göre %40,6 artışla 12.455.894 milyon TL olmuştur.

2022 yılsonuna göre özkaynak toplamı %28,0 artışla 1.799.004 milyon TL olurken, Temmuz 2023 döneminde sektörün dönem net kârı 293.417 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise %18,70 seviyesinde bulunmaktadır."