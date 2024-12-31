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Bankalar hesap bakım ücreti almaya başladı! Yıllık ücret 790 TL’ye kadar çıkıyor

Garanti Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve Halk Yatırım, hisse senedi hesaplarından 6 ayda bir hesap bakım ücreti tahsil edeceğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Bankalar hesap bakım ücreti almaya başladı! Yıllık ücret 790 TL’ye kadar çıkıyor
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Garanti Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve Halk Yatırım, hisse senedi hesaplarından "Hesap Bakım Ücreti" alınacağını açıkladı.

6 ayda bir ücret alınacak

Hesaplardan kesintilerin 6 ayda bir yapılacağı belirtildi. Bankalar, hesap bakım ücreti tahsil edileceğine ilişkin müşterilerine kısa mesaj gönderdi. 

Ücret 790 TL'ye kadar varıyor

Buna göre Garanti Yatırım'ın yıllık 500 TL, Yapı Kredi Yatırım'ın yıllık 790 TL, Halk Yatırım'ın ise yıllık 390 TL hesap bakım ücreti keseceği bildirildi. Söz konusu uygulamaya başka bankaların da katılıp katılmayacağı merak ediliyor.

Tepki çekti

3 bankanın uygulaması, hisse senedi yatırımcılarının tepkisiyle karşılaştı. Bazı müşterilerin hisse senedi hesaplarını kapatmaya başladığı ileri sürüldü. 

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