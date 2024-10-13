Bankalardan vatandaşlara 100 bin TL'lik kredi kartı limiti uyarısı!

AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifinde yer alan limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na katkı payı alınması tartışmalara neden oldu.

Kredi kartı limitlerini düşürmek isteyen vatandaşlar bankalara akın ettı. Çağrı merkezine başvurarak kart limitlerini düşürme talebinde bulundu. Bazı bankalar, müşteri hizmetleri numaralarına yasa teklifinin yürürlükte olmadığına dair otomatik mesaj bıraktı.

Bankalardan uyarı mesajı: Sunulan kanun teklifi olup henüz yürürlükte değildir

Bazı bankalar, mobil uygulama üzerinden limit indirimde bulunmak isteyen kullanıcılarına "Kredi kartlarına savunma sanayine ilişkin katkı payı alınması için yapılan düzenleme TBMM sunulan kanun teklifi olup henüz yürürlükte değildir. Bu konuda basında ve sosyal medyada yayınlanan haberlerle ilgili olarak henüz yürürlüğe girmiş bir düzenlemenin bulunmadığını belirtmek isteriz." uyarı mesajını bıraktı.