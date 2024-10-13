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Prof. Dr. Hakan Kara: Olan orta sınıfa oluyor

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, kredi kartı limitine göre katkı payı alınması dahil, vergi, harç, katkı payı gibi uygulamalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Haber Merkezi
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Prof. Dr. Hakan Kara: Olan orta sınıfa oluyor
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Savunma Sanayii İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu. Teklifte Savunma Sanayi Fonu’nun gelirlerini artırmaya yönelik çok sayıda hüküm yer alıyor. Buna göre limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 TL ücret alınacak.

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Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi, Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara da bu son düzenleme dahil vergi, harç ve katkı payları ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Kara konuya ilişkin sosyal medya hesabı X'ten şu paylaşımda bulundu:

"Son dönemdeki bazı vergi/harç/katkı payı düzenlemeleri (mesela yurt dışı çıkış harcının 500 TL’ye çıkarılması, kredi kartı limitine göre 750 TL katkı alınması vs.) alt gelir grubunu kollayan fakat en üst gelir grubuna da pek dokunmayan uygulamalar.
Olan orta sınıfa oluyor."

Söz konusu düzenlemeye daha önce ekonomist Mahfi Eğilmez de "Borçtan vergi alınmaz" diye tepki göstermişti.

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