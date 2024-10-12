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Kredi kartından Savunma Sanayi Fonu ücreti alınacak! Cevdet Yılmaz:Bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek

Savunma Sanayii İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu. Teklifte Savunma Sanayi Fonu’nun gelirlerini artırmaya yönelik çok sayıda hüküm yer alıyor. Buna göre limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 TL ücret alınacak. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi.

Haber Merkezi
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Kredi kartından Savunma Sanayi Fonu ücreti alınacak! Cevdet Yılmaz:Bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek
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Savunma Sanayii İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu. 12 maddelik kanun teklifinde Savunma Sanayi Fonu’nun gelirlerini artırmaya yönelik çok sayıda hüküm yer alıyor.

Teklifin ana kısmını Savunma Sanayi Fonu’na gelir oluşturacak önlemler içeriyor. Bunlardan en dikkat çekici olanı ise limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira ücret alınması göze çarpıyor.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi.Yılmaz, "Meclisimize bir paket teklif edildi. Özellikle Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na destek amaçlı. Burada tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek" dedi.

Limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartından 750 lira Savunma Sanayi Fonu ücreti alınacakLimiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartından 750 lira Savunma Sanayi Fonu ücreti alınacakEkonomi
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