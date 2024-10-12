Mahfi Hoca, kredi kartlarından alınması planlanan 750 lira için vergi dersi verdi!

Kredi kartlarında 100 bin liranın üzerindeki limitlerden Savunma Sanayii Fonu için yıllık 750 liralık ödeme alınmasının planlanması vatandaşın tepkilerine neden olurken, ekonomistler de durumun yanlış olduğunu anlatamaya devam ediyor.

“Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” dün TBMM’ye sunuldu. 12 maddelik kanun teklifinde Savunma Sanayi Fonu’nun gelirlerini artırmaya yönelik çok sayıda hüküm yer alırken, en dikkat çekeni ve gündemde flaş etkisi yaratan ise limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira ücret alınması oldu.

Buna yönelik sosyal medyada tepkiler sürerken, ekonomistler de bu durumun yanlış olduğunu anlatmaya çalışıyor. Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez de bu bedelin alınamayacağını belirtti.

“Krediden vergi alınamaz”

Eğilmez, dün Meclis’e sunulan ve detayları ortaya çıkan düzenlemede kredi kartı limitleri 100 bin liranın üzerinde olanlardan yıllık 750 lira ücret alınmasının yanlış olduğunu açıkladı. “Borç” üzerinden vergi alınamayacağını belirten Eğilmez, paylaşımında durumu şu şekilde anlattı:

“İdarenin böyle bir hataya düşeceğini sanmam ama yine de söyleyeyim: Kredi kartı limitinden de kullanılan krediden de vergi alınamaz. Kredi borçtur. Vergi, borçludan değil krediyi veren alacaklıdan alınır. Bilimden uzaklaştıkça feci bir kavram kargaşasının içine giriyoruz.”