Bankaların net faiz marjı dip seviyesinden dönüyor

ŞEBNEM TURHAN

Bankacılık sektörünün ekimde net karı 55.2 milyar lira oldu ve bu rakam aylık yüzde 29 düşüş, yıllık yüzde 19 artış gösterdi. Toplam gelirler aylık yüzde 10 gerilerken ekimde net faiz gelirleri yüzde 11 arttı. Bankacılık sektöründe Bankacılık sektöründe TL fonlama maliyetinde henüz belirgin bir düşüş yaşanmasa da kredilerin yukarı fiyatlanması nedeniyle son 2 ayda kredi mevduat makasında iyileşme yaşanıyor bu da faiz gelir gider oranında iyileşme sağlıyor. Uzmanlar sektörün, son dönemin en kötü marj performansını üçüncü çeyrekte yaptıktan sonra dördüncü çeyrekte muhtemelen bir toparlanma yaşayacağını belirtti.

TL kredi mevduat makası 47 baz puan arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun aylık verilerine göre sektörün Ekim 2024 net karı 55.2 milyar lira oldu. Böylece sektörün net karı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19 artarken, eylül ayına göre ise yüzde 29 azaldı. Verilere göre bankacılık sektörü yılın ilk on ayında 515.6 milyar TL net kar üretirken, bu dönemde özkaynak karlılığı ise yüzde 25,8 hesaplandı. Yılın son çeyreğinin ilk ayda net kar rakamı önceki çeyreğin ortalamasına göre yüzde 13 arttı. Net faiz marjı ise eylül ayına göre 36 baz puan yükseldi. Ayrıca, TL kredi mevduat makası aylık bazda 47 baz puan arttı ve eylülde başlayan yükselişini sürdürdü.

Sektörün verilerine göre bankaların komisyon gelirleri yıllık bazda yüzde 119 artarak geçen yıldan süregelen kuvvetli görünümünü sürdürdü. Özellikle, faiz kaynaklı artan ödeme sistemlerinin etkisi bu kalemde net görüldü. Eylülde 7.7 milyar TL olan ticari işlemler karı ekimde 5.2 milyar lira zarara dönerken aylık bazda kar azalmasının en önemli nedeni de bu kalem oldu.

Sektörün net karşılıkları aylık bazda 16 milyar TL arttı ve yine bankacılık sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre bu da net karı baskıladı. Takip rasyosu aylık bazda yatay bir görünümle yüzde 1,8’de kaldı. Sektör kaynakları bankalarda TL fonlama maliyetinde henüz belirgin bir düşüş olmadığını ama kredilerin yukarı fiyatlanması nedeniyle son 2 ayda kredi mevduat makasında iyileşme gözlemlendiğine işaret etti. Kaynakların verdiği bilgiye göre, bankalar son dönemin en kötü marj performansını üçüncü çeyrekte yaptıktan sonra dördüncü çeyrekte bir toparlanma yaşayacak. Ancak, toparlanma devam eden regülasyon baskısı ve faiz indirim beklentilerinin yüksek gelen enflasyon rakamları ile ötelenmesi neticesinde daha kademeli gerçekleşmesi öngörülüyor.

İyileşmeye rağmen en düşük seviyelerde

Ekim ayı ile birlikte TL kredi faizlerinde yukarı yönlü hareketin net faiz marjında düzelmeye neden olması ve faiz gelirlerinde artış ağustosta tarihi en düşük seviyesini gören toplam faiz gelirinin toplam faiz giderine oranında iyileşmenin devam etmesini sağladı. BDDK verilerinden yapılan hesaplamalara göre ekim ayında bankacılık sektörünün toplam faiz geliri 4 trilyon 725,6 milyar liraya yükseldi, eylül ayına göre yüzde 14 arttı. Toplam faiz giderleri ise yüzde 13,8 artışla 3 trilyon 962,7 milyar liraya çıktı. Böylece ağustos ayında yüzde 1,190'a inen faiz gelirlerinin faiz giderlerine oranı eylüldeki yüzde 1,191 seviyesinden ekimde yüzde 1,193'e çıktı. Hafif iyileşme gözlense de faiz geliri gideri oranı tarihi en düşük seviyelerde kalmaya ise devam etti.

Yapı Kredi Yatırım analistlerinin raporunda da ekimde olumlu olarak net faiz gelirlerinin yüzde 11 artmasına dikkat çekildi.

BofA, Türk bankalarında hedef yükseltti

Bank of America, Türk bankalarında hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize etti. Analizde Türk bankalarında takipteki alacakların yükseldiğine ancak bu riski dengeleyen unsurlar olduğuna işaret edildi. BloombergHT’nin haberine göre Bank of America’nın yeni analizinde Türk bankalarına ilişkin hedef fiyatlar güncellenirken, takipteki alacak riskine ilişkin de analizler yer aldı.

Bank of America Araştırma Analisti David Taranto imzalı 2 Aralık tarihli notta Türk bankalarının yeni varlık kalitesi döngüsünün erken aşamalarında olduğu belirtildi. Notta sektör için gelecekte yüksek takipteki alacakların söz konusu olabileceği ifade edilirken, bu durumun yine de sektör için olumsuz olmadığı vurgulandı. Varlık kalitesinin kârlılıkla ilgili bir konu olduğu belirtilirken bu durumun temel bir sorun olmadığı ve likiditeyi baskılayıcı özelliği bulunmadığı söylendi. Notta bireysel müşterilere yönelik takipteki alacakların kritik bir konu olduğu vurgulanırken, şirketler tarafının ise şimdilik daha sağlam kaldığı ifade edildi. Notta bankaların üç önemli gelir motoru olduğu söylendi. Bunlar; net faiz gelirleri, ücretler ve işlemler olarak sınırlandı.