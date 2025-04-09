Bayram tatilinde 750,3 milyon litre akaryakıt satışı yapıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerinden derlenen bilgilere göre, bayram tatilini de kapsayan 28 Mart-6 Nisan döneminde yapılan 750 milyon 274 bin 386 litrelik akaryakıt satışının yüzde 71,5'ini motorin, yüzde 28,5'ini benzin satışları oluşturdu.

Bu dönemde, Türkiye'de benzin satışları 213 milyon 491 bin 462 litre, motorin satışları ise 536 milyon 782 bin 924 litre olarak hesaplandı.

Söz konusu dönem dikkate alındığında, günlük ortalama benzin satışı yaklaşık 21,3 milyon litre, motorin satışı ise yaklaşık 53,7 milyon litre olarak kaydedildi.

Bayram ziyaretleri ve tatil için yola çıkanların araçlarının depolarını en fazla doldurduğu 28 Mart Cuma günü 68 milyon 836 bin 21 litre motorin satışı yapıldı, 29 Mart Cumartesi ise 27 milyon 745 bin 754 litreyle en fazla benzin satışının yapıldığı gün oldu.

Tatilde yaklaşık 34,2 milyar liralık akaryakıt satıldı

Türkiye'de Ramazan Bayramı'nı da kapsayan söz konusu dönemde yaklaşık 34,2 milyar liralık benzin ve motorin satışı yapıldı. Bu dönemde motorinin litre fiyatı 45,92 lira, benzinin litre fiyatı ise 45,27 lira seviyesinde seyretti.

Bu yıl tatil boyunca en çok motorin satışı 72 milyon 962 bin 972 litre ile İstanbul'da gerçekleşirken, bu şehri 33 milyon 886 bin 432 litre ile Ankara ve 25 milyon 326 bin 624 litre ile İzmir izledi.

Aynı dönemde, 43 milyon 373 bin 325 litre ile en çok benzin satışı İstanbul'da yapıldı. Onu, 18 milyon 720 bin 347 litre ile Ankara ve 11 milyon 812 bin 376 litre ile İzmir takip etti.