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BDDK, Pratik İşlem Ödeme ve Elektronik Para AŞ'ye faaliyet izni verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Pratik İşlem Ödeme ve Elektronik Para AŞ'ye faaliyet izni verdi.

Haber Merkezi
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BDDK, Pratik İşlem Ödeme ve Elektronik Para AŞ'ye faaliyet izni verdi
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Pratik İşlem Ödeme ve Elektronik Para AŞ'ye ilişkin kurul kararı, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 4. maddesi ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Yönetmeliğinin 11. maddesi uyarınca alındı.

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