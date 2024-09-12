Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

19 Haziran 2024'te imzalanan "Deprem Bölgesinde Kullanılacak İletişim Merkezlerinin İnşasının Finansmanına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Singapur Kızılhaç Derneği Arasında İmzalanan Mutabakat Zaptı" Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşma kapsamında Singapur Kızılhaç Derneği, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğinde afetten etkilenen bölgelere iletişim merkezlerinin inşa edilmesi amaçlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının mali konular ve operasyonunu yürüteceği işbirliği çerçevesinde, merkezlerin inşasına dair süreç de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinatörlüğünde olacak.