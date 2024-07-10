Resmi Gazete'de yayımlandı: BDDK'dan iki şirket hakkında karar
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Pratik Finansman AŞ'ye faaliyet izni verirken Tuna Faktoring AŞ'nin faaliyet izninin iptaline karar verdi.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Tuna Faktoring AŞ'nin faaliyet izni, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununu 6. maddesinde yer alan şirket kurucularında aranan şartları kurucuların tamamının kaybetmeleri nedeniyle iptal edildi.
BDDK, Pratik Finansman AŞ'ye de aynı kanunun 7. maddesine istinaden faaliyet izni verdi.