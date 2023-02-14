Benzin ve motorin satış fiyatlarına zam
Benzin ve motorin satış fiyatlarına zam yapıldı. Benzinin litre fiyatına 14 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere 1,09 lira, motorinin litre fiyatına ise 1,21 lira zam yapıldı.
AA
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Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki artış pompaya yansıdı. Benzinin litre fiyatı 14 Şubat'tan itibaren 1,09 TL zam yapıldı. Benzinin litre fiyatı 20,92 TL'ye yükseldi.
Motorinin litre fiyatı ise 1,21 TL artışla 21,28 TL oldu.
Yılbaşında benzin fiyatları 21,14 TL; motorin fiyatları ise 23,50 TL seviyesindeydi.
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