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Benzine 1.10 lira zam

Benzinin litre fiyatına 1.10 lira zam geldi.

Haber Merkezi
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Uluslararası piyasalardaki artış pompaya yansıdı, benzinin litre fiyatına 5 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1.10 lira zam geldi.

İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı ortalama 22.46 liraya çıktı. Ankara'da 22.8, İzmir'de 22.79, Bursa'da 22.77, Adana'da ise 23.16 lira oldu.

Yılbaşında benzin fiyatları 21,14 TL motorin fiyatları ise 23,50 TL seviyesindeydi.

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