BES-AR: Açlık sınırı 27 bin 270 TL'ye yükseldi

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR) 2024 Eylül açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı.

Gıda madde fiyatları üzerinden yapılan hesaplamayı paylaşan BES-AR’a göre, 4 kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Eylül ayında 27 bin 270 lira oldu. Yoksulluk sınırı ise sınırı ise 73 bin 651 lira oldu.

BES-AR, sağlıklı beslenmenin maliyetinin günlük 890 lirayı geçtiğini, asgari ücretin 2024 yılında da açlık sınırının altında kaldığını kaydetti. BES-AR, kamu emekçilerinin barınma ihtiyacını karşılamak için neredeyse maaşlarının yüzde 75-80’ini kiraya ödemek zorunda kaldığını belirtti.