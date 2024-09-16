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Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat denetimi: 327 milyon TL ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, 15 eylül tarihi itibarıyla fahiş fiyat denetimleri ve sektör bazlı denetimler kapsamında 1274 gerçek ve tüzel kişiye 327 milyon 376 bin 495 TL idari para cezası uyguladı.

Haber Merkezi
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Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat denetimi: 327 milyon TL ceza kesildi
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ANKARA (EKONOMİ) - Ticaret Bakanlığı 2024 yılının 15 Eylül tarih itibariyle sektör bazlı denetimler ve fahiş fiyat denetimleri kapsamında 46 bin 368 gerçek ve tüzel kişiyi denetledi. Bin 274 gerçek ve tüzel kişiye 327 milyon 376 bin 495 lira idari para cezası kesti.

Ticaret  Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre,  fiyat istikrarının sağlanması, fahiş fiyat artışlarının engellenmesi amacıyla 81 ilde yaptığı denetimler kapsamında 2023 yılında 15 bin 80 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek, aykırılık tespit edilen 646 gerçek ve tüzel kişiye 135 milyon 104 bin 257  lira idari cezası kesildi.  2024 yılından 15 Eylül tarihine kadar ise fahiş fiyat denetimleri kapsamında 45 bin 318 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek aykırı fillerde bulunan 691 gerçek ve tüzel kişiye 197 milyon 610 bin 314 lira idari para cezası uyguladı.

Otomotiv emlak ve kuyum sektörüne 129 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı tarafından 2024 yılında yapılan denetimlerde otomotiv, emlak ve kuyum sektörlerine 129 milyon 766 bin 181 lira idari para cezası kesildi.  2024 yılında otomotiv sektöründe 202 firma denetlendi ve aykırı fiil ve eylemlerin yanında stokçuluk uygulayan  68 firmaya toplamda 75 milyon 13 bin 928 lira  idari para uygulandı.  Emlak sektörüne yönelik denetimlerde 2024 yılında 15 Eylül tarihi itibarıyla 538 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek  aykırılık tespit edilen 392 gerçek ve tüzel kişiye 30 milyon 152 bin 253 lira idari para cezası verildi.  

Kuyum sektörüne yapılan denetimlerde  310 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek, 123 işletmeye 24 milyon 600 bin lira  idari para cezası uygulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, denetimlerin yanında 24 Temmuz 2024 tarihinde yapılan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu  toplantısında ise 46 hal içi tüccar ve 2 tavukçuluk firmasına toplamda 30 milyon 74 bin 880 lira idari para cezası verildi.  

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