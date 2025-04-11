Beşiktaş'ın sermaye artırımına SPK'dan onay: Bankalar Birliği anlaşmasından çıkılıyor

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ’nin bedelli sermaye artırımı başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Kulüp, çıkarılmış sermayesini tamamı nakden karşılanmak üzere 1.2 milyar TL’den 6 milyar TL’ye yükseltecek. Bu artış, yüzde 400’lük bir orana denk geliyor.

Bu operasyon sonucunda, tüm hissedarların katılım sağlaması durumunda Beşiktaş Kulübü, yatırımcılardan yaklaşık 2.4 milyar TL nakit girişi bekliyor. Halihazırda Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ’nin yüzde 51’lik kısmına sahip olan kulüp, bu artışla birlikte finansal yapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Bankalar Birliği anlaşmasından çıkılacak

Kulüp yönetimi, elde edilecek fonun önemli bir kısmının Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan yapılandırma anlaşmaları çerçevesinde kullanılacağını daha önce duyurmuştu. Gider ve işlem maliyetlerinin düşülmesinin ardından, gelirin yüzde 90 ila 98’i konsorsiyum bankalarına olan kredi borçlarının ödenmesinde kullanılacak. Kalan yüzde 2 ila 10’luk bölüm ise futbolcu ve teknik heyet maaşları, bonservis ödemeleri ve kulübün cari giderleri için ayrılacak.