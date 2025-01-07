Bir alkol grubuna daha zam geldi! İşte güncel fiyatlar...
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Mey içki grubuna zam geldiğini duyurdu.
Yeni yılla birlikte alkollü içeceklere peş peşe zam gelirken; Mey grubunun da Yeni Rakı, votka, viski, cin ve likör guruplarına zam geldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, konuyla ilgili X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Alkole bir zam daha Mey gurubu Yeni Rakı votka viski cin likör guruplarına #ZamGeldi hayırlı olsun"
Dündar'ın paylaştığı yeni zamlı fiyat listesi şu şekilde oldu: