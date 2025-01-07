Bir alkol grubuna daha zam geldi! İşte güncel fiyatlar...

Yeni yılla birlikte alkollü içeceklere peş peşe zam gelirken; Mey grubunun da Yeni Rakı, votka, viski, cin ve likör guruplarına zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, konuyla ilgili X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Alkole bir zam daha Mey gurubu Yeni Rakı votka viski cin likör guruplarına #ZamGeldi hayırlı olsun"

Dündar'ın paylaştığı yeni zamlı fiyat listesi şu şekilde oldu: