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Bir alkol grubuna daha zam geldi! İşte güncel fiyatlar...

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Mey içki grubuna zam geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Bir alkol grubuna daha zam geldi! İşte güncel fiyatlar...
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Yeni yılla birlikte alkollü içeceklere peş peşe zam gelirken; Mey grubunun da Yeni Rakı, votka, viski, cin ve likör guruplarına zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, konuyla ilgili X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Alkole bir zam daha Mey gurubu Yeni Rakı votka viski cin likör guruplarına #ZamGeldi hayırlı olsun"

Dündar'ın paylaştığı yeni zamlı fiyat listesi şu şekilde oldu:

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