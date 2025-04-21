Bir dönem sona erdi! Davos’un kurucusu Klaus Schwab istifa etti

Küresel siyaset ve iş dünyasını her yıl İsviçre’nin Davos kasabasında bir araya getiren Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) kurucusu Klaus Schwab’ın WEF’in mütevelli heyetinden istifa ettiği açıklandı.

WEF, Schwab’ın istifasını bugün kamuoyuna duyururken, Cenevre merkezli kurumudan bu ay başında yapılan açıklamada 87 yaşındaki Schwab’ın görevden ayrılacağı belirtilmiş ancak zamanı hakkında bilgi verilmemişti.

WEF’in bugün yayınladığı açıklamada sözlerine yer verilen Schwab, “Son açıklamamın ardından ve 88’inci yaşıma girerken, Başkan ve Mütevelli Heyeti üyeliği pozisyonundan ayrılmaya karar verdim” dedi, kararın derhal geçerli olacağını belirtti.

Yardımcısı vekalet edecek

WEF Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, kurul, Schwab’ın istifasını 20 Nisan tarihinde yapılan olağanüstü toplantıda kabul etti. Başkan Yardımcısı Peter Brabeck-Letmathe’nin başkanlık görevine vekillik edeceği belirtildi. Ayrıca WEF’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı’nı belirlemek için bir komite kuruldu.

Klaus Schwab kimdir?

Klaus Shwab 30 Mart 1938’te Almanya’nın Ravensburg şehrinde doğdu. Makine mühendisi, ekonomist ve yazar olan Schwab, 1971 yılında Avrupa Yönetim Forumu’nu kurdu. 1987 yılında ise forumun adı Dünya Ekonomik Forumu olarak değiştirildi. Klaus Shwab forum kurulduğundan bugüne kadar forumun yönetim kurulu başkanlığı görevindeydi.