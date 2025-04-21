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Bakanlık açıkladı! İşte şubat sonu itibarıyla hazine alacakları...

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın alacakları mart ayı sonu itibarıyla 29,8 milyar lira olarak açıklandı.

Haber Merkezi
AA
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Bakanlık açıkladı! İşte şubat sonu itibarıyla hazine alacakları...
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Hazine alacakları, mart sonu itibarıyla 29,8 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,6 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 1,2 milyar lira tahsil edildi.

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