  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Borsa İstanbul'dan bir hisseye kredili işlem yasağı
Takip Et

Borsa İstanbul'dan bir hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca Mobiltel İletişim Hizmetleri A.Ş. (MOBTL.E) paylarına 21 Mayıs 2025’e kadar brüt takas ve kredili işlem yasağı tedbiri uygulanacağını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Borsa İstanbul'dan bir hisseye kredili işlem yasağı
Takip Et

Borsa İstanbul, bir hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarına 21 Mayıs 2025 tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında MOBTL.E paylarında 22/04/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 21/05/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir" denildi.

Bu hafta temettü ödeyecek şirketler listesi belli oldu: Hangi şirket ne zaman, kaç TL ödeyecek?Bu hafta temettü ödeyecek şirketler listesi belli oldu: Hangi şirket ne zaman, kaç TL ödeyecek?Ekonomi

 

31 şirketten geri alım hamlesi! İşte geçen hafta borsada en çok geri alım yapan 10 şirket...31 şirketten geri alım hamlesi! İşte geçen hafta borsada en çok geri alım yapan 10 şirket...Ekonomi

 

Ekonomi
Bakanlık açıkladı! İşte şubat sonu itibarıyla hazine alacakları...
Bakanlık açıkladı! İşte mart sonu itibarıyla hazine alacakları...
THY, İstanbul-Şam tarifeli uçuşlarda sefer artışı kararı aldı
THY, İstanbul-Şam tarifeli uçuşlarda sefer artışı kararı aldı
Paslanmaz çelikte antidamping soruşturması sona yaklaştı, çekişme kızıştı!
ÇEKİŞME KIZIŞTI!
Evlenip çocuk sahibi olmanın maliyeti ne kadar?
Evlenip çocuk sahibi olmanın maliyeti ne kadar?
Mart ve nisan yağışları hububat için olumlu etki yarattı
Mart ve nisan yağışları hububat için olumlu etki yarattı
TÜRKSAT 6A hizmete başladı! Erdoğan: Türkiye, kendi haberleşme uydusunu üreten 11 ülkeden biri 
'Türkiye, kendi haberleşme uydusunu üreten 11 ülkeden biri'