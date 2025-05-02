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Bir kentte ulaşıma yüzde 17 zam yapıldı!

Van’da Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) kararıyla, minibüs ve halk otobüslerinde uygulanan tarifelere yüzde 17 oranında zam yapıldı.

Haber Merkezi
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Bir kentte ulaşıma yüzde 17 zam yapıldı!
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Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı M. Emin Tuğrul, artan maliyetlerin şoförleri olumsuz etkilediğini belirterek, "Şehir içi ulaşımda çalışan esnafımızın birçoğu artan maliyetler karşısında ayakta durmakta zorlanıyordu. Akaryakıt fiyatları, yedek parça, bakım, sigorta ve diğer işletme giderleri her geçen gün yükseliyor.

Giderler en az iki katına çıktı

Geçtiğimiz yılın ağustos ayından bu yana Van’da ulaşıma zam yapılmamıştı. Bu süre zarfında tüm giderlerimiz en az iki katına çıktı. Zam talebini Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne (UKOME) geçtiğimiz günlerde sunduk ve yüzde 50’lik bir artış talep ettik. UKOME yapılan değerlendirme sonucunda yüzde 17’lik bir zamma onay verdi. Esnafımız açısından bu oranın yetersiz olduğunu söylemeliyim ama mevcut şartlarda en azından biraz nefes almalarını sağlayacaktır" dedi.

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