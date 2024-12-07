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Bir paket sigaranın ne kadarı vergi?

Sigara üzerinden gençlere para biriktirmenin önemli olduğunu anlatan Bakan Mehmet Şimşek’in açıklamalarından hesapla, vergi oranı en yüksek ürünlerden olan tütün ürünlerinde Şimşek’in hesabıyla bütçenin kaybı ne olur?

Şeyda Uyanık
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Bir paket sigaranın ne kadarı vergi?
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ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir toplantıda yaptığı açıklamalarla gündemin ilk sırasına yerleşmişti.

Şimşek konuşmasında, "Arkadaşlara bir sigara paketinin Türkiye'de ortalama fiyatı nedir diye sordum, 75,24 TL imiş. Günlük bir paket sigara içiyorsanız, yıllık size maliyeti 27 bin 375 TL. Bunu içmeyip sadece 1 yıl içmeyip 5 yıllığına bugünkü getiriler üzerine örneğin Halkbank'a koyarsanız, 147 bin TL getirirsiniz. Bu sadece 1 yıl. Küçük birikimlerin etkisi çok büyük olabilir" demişti.

Bakan Şimşek: Sadece 1 yıl sigara içmeyip 5 yıl mevduata koyarsanız 147 bin TL kazanırsınızBakan Şimşek: Sadece 1 yıl sigara içmeyip 5 yıl mevduata koyarsanız 147 bin TL kazanırsınızEkonomi

Bu açıklama sonrasında bir paket sigaradaki vergi oranları merak edildi.

Vergi oranları değişti

Son olarak Eylül 2024’te yapılan bir düzenlemeyle tütün ürünlerindeki vergi oranları değişmişti.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, değişimi şu paylaşımla açıklamıştı:

“Cumhurbaşkanı Kararıyla bazı tütün ürünlerinde yapılan ÖTV düzenlemesi sonucunda 60 liralık bir paket sigarada vergi yükü yüzde 82,99'dan yüzde 86,42'ye yükselirken 80 liralık bir paket sigaradaki vergi yükü yüzde 80,84'ten yüzde 79,92'ye düşmüştür. Düzenlemenin özü, düşük fiyatlı sigara satmayın demektir.”

Bir paket sigaranın ne kadarı vergi?

Vergide, alkollü içeceklerle birlikte yüksek oranlı ürünlerden olan tütün mamullerinde, Bingöl’ün hesabı ve Şimşek’in fiyat bilgilendirmesiyle 75 liralık bir paket sigaradaki vergi 64,82 ila 59,94 TL arasında değişiyor.

20 adet sigaralık bir paket alan kullanıcının aldığı pakette ödediği parada 16-17 sigaranın tutarı vergi oluyor.

Vergi kaybı

Eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez de bu tartışmalarda yaptığı paylaşımla tütün ürünleri üzerinden alınan verginin boyutunu gözler önüne serdi:

“2023 yılında devletin sigara satışından elde ettiği vergi 126 milyar TL. Devlet, bu vergiyi sigaradan alamayınca başka şekilde alır ve dolayısıyla sigarayı bırakan vatandaş o parayı biriktiremez.”

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