Bir sigara grubuna daha zam geldi!

TÜİK'in haziran ayı aylık ve yıllık enflasyon oranlarını duyurmasının ardından ÖTV güncellemesiyle sigara grupları zam yapmaya devam ediyor.

TGRT Haber'in derlediği bilgilere göre British American Tobacco (BAT) grubu da bayilerine zam mesajı göndererek fiyatlarını yükselteceğini duyurdu.

Fiyatlar 5-10 lira kadar yükseltildi. Henüz resmi olarak ilan edilmese de, 8 Temmuz Pazartesi gününden itibaren BAT sigaralarının yeni fiyatlarla satışa sunulacağı belirtildi. En yüksek sigara fiyatı 79 en düşük 67 lira olarak satışa çıkacak.