Bir şirket daha 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsü aldı
Ticaret Bakanlığı, bir şirketi daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsüne alındığını açıkladı.
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Ticaret Bakanlığı, bir şirkete daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi.
Bakanlığın, Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararla bu yıl "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verilen toplam 83 şirkete BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ de eklendi.
Böylece, dış ticaret sermaye şirketi statüsü verilen şirket sayısı 84'e çıktı.