Bitcoin rekor tazeledi! 94 bin dolar aştı, kritik dönüm noktasına yaklaştı

ABD seçimlerinin ardından yükselişine aralıksız devam eden lider kripto para birimi Bitcoin, rekor tazeledi. ABD piyasaları öncesinde gelen rekorla Bitcoin, 94.378 dolara çıktı.

Yeni rekor beklentileri güçlendi

Yeni rekor beklentileri güçlenirken analistlerin psikolojik sınır olarak tanımladığı 100 bin dolar seviyesine yaklaştı. ABD piyasaları ve Nvidia’nın bilançosunun ardından yükseliş beklentileri de arttı.

Trump Media'nın kripto adımı etkili oldu

Bitcoindeki yukarı yönlü hareket, özellikle Trump Medya ve Teknoloji Grubu'nun Bakkt isimli kripto ticaret firması ile satın alma görüşmeleri ile Ticaret Bakanlığı’na aday gösterdiği Cantor Fitzgerald'ın Üst Yöneticisi (CEO) Howard Lutnick'in adının açıklanmasının ardından geldi.

Dünyanın en çok bilinen ve piyasadaki toplam değeri en yüksek kripto para birimi olan Bitcoin'in değeri bu yıl ikiye katlandı. Bugün erken saatlerde 94,000 dolar seviyesini gören bitcoin, kısa süre önce 94,378 dolara ulaşarak yeni tarihi zirveyi gördü.