Piyasalar yapay zekanın turnusolu Nvidia’ya odaklandı! Rekor beklentisi arttı

Nvidia'nın piyasalar kapandıktan sonra açıklanacak bilançosu yatırımcıların odağında bulunuyor. Yapay zekanın turnusolu olarak adlandırlan çip devi Nvidia’nın finansal sonuçların açıklanması yapay zeka sektörü ile ilgili kritik veriler sunacak.

Nvidia, temmuz ayındaki düşüşünden bu yana güçlü bir şekilde geri dönüş yapmıştı. Ağustos ayındaki büyük düşüşün ardından çip üreticisinin hisseleri yüzde 45 yükseldi. Çip hissesi sadece bu yıl neredeyse yüzde 200 ve son iki yılda ise yüzde 1100'ün üzerinde yükseldi. ABD seçimlerinin ardından rekor seviyelere ulaştı.

Nvidia’dan rekor bekleniyor

Şirketin açıklayacağı bilançosunda gelirlerinin 33 milyar doları aşması bekleniyor. Nvidia’nın geçen yılın aynı döneminde 18,12 milyar dolarlık gelir açıklamıştı. Bu gelir yıllık bazda yüzde 82 gibi bir büyümeye işaret ediyor.

Nvidia’nın hisse başına kârının ise 0,7 dolar civarında açıklanacağı tahmin ediliyor. Hisse başına kâr geçen çeyrekte 0,67 dolar olurken geçen yılın aynı döneminde 0,37 dolar olarak açıklanmıştı.

Bilanço yapay zeka sektörü için önemli veriler sunacak

Yapay zekânın sağlık, otomotiv, finans ve eğitim gibi farklı sektörlerde dönüşüm yaratma potansiyeli, Nvidia gibi çip üreticileri için ciddi fırsatlar sunuyor.

Bilanço sonrası ilk tepki nasıl olabilir?

Nvidia, her çeyrekte rekor gelir açıkladığı ve analist beklentilerini aştığı bilançosuyla artık yatırımcıları şaşırtmıyor. Sürpriz etkisini kaybeden ve yatırımcılar tarafından kanınsanan olumlu bilançoların hisse performansındaki etkisi gittikçe sınırlı olsa da olası bir zayıf görünüm açıklanması veya öngörüde bulunulması Nvidia hisselerini sarsabilir.

Bunun en yakın örneği olarak son açıklanan bilanço gösterilebilir. Nvidia, ikinci çeyrek sonuçlarıyla Wall Street’in beklentilerini aşmasına rağmen, hisseleri daha yüksek gelir rehberliği arayan yatırımcılar yüzünden piyasa sonrası işlemlerde düşmüştü.

Buna ek olarak son bilançolarda şirketin büyüme ivmesinin yavaşlaması da yatırımcı iştahını baskılayan bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. Yine de Nvidia, yüzde 80’i aşan pazar payıyla piyasadaki lider konumunu sürdürmeye devam ediyor.

Opsiyon piyasalarına bakıldığında bilanço öncesinde hisse fiyatında önemli bir volatilie gerçekleşmesi bekleniyor. Reuters’ın haberine göre, opsiyon yatırımcıları, Nvidia’nın piyasa değerinde yaklaşık 300 milyar dolarlık bir değişim öngörüyor. Bu da hissenin yüzde 8,5 yükselmesi veya düşmesi anlamına geliyor.