Bitcoin’de 2024 yılında yeni rekorlar görülebilir

Şenay ZEREN



Kripto para piyasalarında hareketlilik soluksuz devam ederken; Bitcoin’de yaşanan ralli de sürüyor. Aralıksız yükselişini 7’inci aya taşıyan lider kripto para; tarihi zirvesini ise 73 bin doların üzerine çıkardı. Dün itibariyle Bitcoin fiyatları 70 bin doların altına indi. Öte yandan, küresel bazda kripto paraların piyasa değeri 3 trilyon dolara yaklaştı.

Bitcoin fiyatındaki yükselişte, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının (ETF) onaylamasıyla beraber spot Bitcoin ETF’lerine artan yatırımcı ilgisi öne çıkıyor. Diğer taraftan, teknoloji hisselerinde pozitif seyir de kripto paraları destekliyor.

Nisan ayı kritik olacak

Nisanda gerçekleşecek Bitcoin yarılanma (halving) sürecinin, kripto paranın fiyatındaki yükselişi hızlandırması beklenirken; yukarı yönlü ivmenin 4 aydır devam etmesiyle bazı uzmanlar yarılanma sonrası bir duraklama dönemine girilebileceğini tahmin ediyor. Her 4 yılda bir gerçekleşen yarılanmayla, Bitcoin madencilik ödülü yarıya indiriliyor ve böylelikle piyasaya giren Bitcoin arzı azalıyor. Talebin sabit kalması ya da artması durumunda da fiyatlar yükseliyor.

Öte yandan, majör merkez bankalarının (ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası), bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına yönelik sinyaller de Bitcoin’deki artışı destekliyor.

Bitcoin altının yerini alır mı?

Bitcoin ve altının, arzlarının sınırlı olması ve enflasyondan korunma aracı olarak görülmesi gibi benzer özellikleri bulunuyor. Peki, ‘digital altın’ olarak da görülen Bitcoin, gelecekte altının yerini alabilecek mi? Kimi uzmanlar Bitcoin’i, altına rakip, alternatif bir enstrüman olarak görmezken; kimisi de Bitcoin’in geleceğin yatırım aracına dönüşeceği görüşünde. Kurumsal yatırımcıların popüler kripto para birimine artan ilgisi bu görüşü desteklerken; yatırımcı davranışları, henüz yaygın enstrüman olmaması, kültürel alışkanlıklar ve toplumsal açıdan kabul görmemesi birkaç nesil sonra bu öngörünün gerçekleşebileceğini ortaya gösteriyor.

"YARILANMA SONRASI DÜZELTMELER GÖREBİLİRİZ"

Bitcoin yarılanmasında bu yıl farklılıklar var

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, “Bitcon’in yıl sonu değerini hesaplamak spekülatif bir varlık olduğu için çok zor. Ancak, şu anki rekor seviyelerinin çok daha üzerine gitme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha kolay bir şekilde hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların ulaşımına açılmış durumda. Bitcoin yarılanması ise, benim açımdan çok önemli değil. Çünkü hangi yıl hangi dönemde yarılanacağını biliyoruz. Bu bilginin bir avantaj sağlamıyor olması lazım ama bu yıl şöyle bir farklılık var; şu anda Bitcoin ETF’leri ağırlıklı olarak tezgahüstü piyasada alım yapıyor. Bu talep devam ederse, bir süre sonra tezgah üstünde Bitcoin satmak isteyenler ortadan çekilecektir. Normal zamanda bunu önemsemiyorum ama talebin bir anda arttığı ve arzın yavaşladığı bir ortamda Bitcoin rallisini destekleyici bir dinamik olabilir” olarak kaydetti.

2025’in sonuna kadar 200 bin doları konuşabiliriz

Bitci Borsa CEO’su Ahmet Onur Yeygün, “Bitcoin’in yılı hangi seviyede tamamlayacağına dair bir tahminde bulunmak oldukça zor, çünkü bu dönemde diğer dönemlere kıyasla çok farklı etkenler mevcut. Ancak 2025’in sonuna kadar 200 bin doları konuşmak oldukça mümkün. Bitcoin yarılanmasından sonra, bir Bitcoin’i kazmanın maliyeti oldukça yükselecek. Arzın zorlaşmasının fiyata pozitif etki etmesini beklemek çok doğal bir durum” dedi.

Halving sonrası düzeltme görebiliriz

The Steve Group CEO’su Derya Türker, “Şu an sadece Bitcoin özelinde bir boğ a sezonu yaşandığını söyleyebiliriz. Buradaki yükselişin altcoin piyasasına etkisi kısıtlı kalsa da, önümüzdeki dönem için takibe devam etmekte fayda var. Bitcoin tarafında yükseliş in devamı iç in, 55 bin dolar seviyelerinin ü zerinde kalıcılık sağlamak orta vadede yeterli olacaktır. Nisan ayına dair; halving dönemleri genellikle yeni dipler görülmesiyle ö ne çıkar; fakat bununla beraber her geç en gün konjonktür değişmeye devam ediyor. Beklentilerin alınıp gerçeklerin satıldığı piyasalarda, halving sonrası düzeltmeler görebiliriz. Ancak, bu düzeltmenin de iç inde olduğumuz yükseliş trendinin bir parçası olarak kalacağını düşünü yorum” diye konuştu.

Kurumsal ilgiyle yükseliş potansiyeli bulunuyor