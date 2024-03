Bitcoin’de 2024 yılında yeni rekorlar görülebilir

The Steve Group CEO’su Derya Türker, “Şu an sadece Bitcoin özelinde bir boğ a sezonu yaşandığını söyleyebiliriz. Buradaki yükselişin altcoin piyasasına etkisi kısıtlı kalsa da, önümüzdeki dönem için takibe devam etmekte fayda var. Bitcoin tarafında yükseliş in devamı iç in, 55 bin dolar seviyelerinin ü zerinde kalıcılık sağlamak orta vadede yeterli olacaktır. Nisan ayına dair; halving dönemleri genellikle yeni dipler görülmesiyle ö ne çıkar; fakat bununla beraber her geç en gün konjonktür değişmeye devam ediyor. Beklentilerin alınıp gerçeklerin satıldığı piyasalarda, halving sonrası düzeltmeler görebiliriz. Ancak, bu düzeltmenin de iç inde olduğumuz yükseliş trendinin bir parçası olarak kalacağını düşünü yorum” diye konuştu.