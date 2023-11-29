Black Friday’de AVM ziyaretçi sayısı geçen yılın altında kaldı

Geçen hafta gerçekleşen Black Friday döneminde AVM ziyaretçi sayıları 8 milyona yaklaştı. Cirolarda rekorlar kırılırken online tarafta ortalama sepet tutarı yüzde 70 artışla 1.145 TL'ye çıktı. AYD Başkanı Şapkacı, ziyaretçi sayılarının geçen yılın altında kalsa da 2019’la kıyasla yüzde 20 yükseldiğini dile getirdi.

Yılın ne büyük alışveriş kampanyası olan Black Friday döneminde cirolar rekor kırsa da AVM ziyaretçi sayısı geçen yılın az da olsa altında kaldı. Söz konusu rakamların 2019 ile kıyaslandığında ise yüzde 15-20 artışa işaret ettiğini söyleyen Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Deneği (AYD) Başkanı Nuri Şapkacı, bu dönemde 'gerçek' kampanya yapan markalara ilginin daha yüksek seyrettiğini dile getirdi. Şapkacı, “Tam rakamlar elimize ulaşmadı ama hem kendi yönetimini yaptığımız AVM’ler hem de sektörden aldığımız rakamlara göre günlük ziyaretçi sayıları, geçen yıla yaklaştı ama yakalayamadı. 2019 ile kıyaslandığında ise ziyaretçi sayıları yüzde 15-20 yukarıda” dedi. Ancak ziyaretçi sayılarını geçen yıl ile kıyaslamanın çok da doğu olmayacağına dikkat çeken Şapkacı, “Bu kötümser bir durum değil. Çünkü 2022’nin Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında çok ciddi bir alışveriş oldu. Orada ötelenmiş ve ertelenmiş satın almalar vardı. Ziyaretçi sayıları açısından bakmamız gereken dönem 2019 yılı olmalı.” diye konuştu. Salgın öncesinde AVM’ler günlük ziyaretçi sayıları olarak en fazla 6,5-7 milyonu buluyordu. Bu da geçen hafta günlük ziyaretçi sayısının 8 milyona yaklaştığı anlamına geliyor.

“Daha fazla köpürtülebilirdi”

Peki bu durum cirolara nasıl yansıdı? Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Inditex grubu markaları başta olmak üzere yabancı markaların önünde sıralar oluştu. Şapkacı, satışların perakendecilerin yaptığı kampanyalar ile doğru orantılı olduğuna dikkat çekerek, “Inditex’in bazı markalarının önünde kuyruklar oluştu. Satışlar ve ilgi markanın pazarlama gücü ile doğru orantılı ilerledi dedi. Şapkacı, şöyle devam etti: “Daha fazla duyuru olabilirdi ama AVM’ler bir platform ve reklam kaynakları sınırlı. Markalar ile bir araya gelinerek daha fazla köpürtülebilirdi bu dönem. Belki buradan biraz kaybetmiş olabiliriz.” Bünyesinde yer alan Armonipark, Arenapark ve Forum Trabzon gibi üç AVM ile 400 marka ve 300 bin metrekare kiralanabilir alana sahip olan Avrupakent GYO Genel Muhsin Erkoç, portföylerinde bulunan üç AVM’de durumun genelden farklı seyrettiğini söyledi. Erkoç, “Geçen seneye gör kapı girişleri yüzde 14 arttı. Bünyemizde bulunan markalar da iyi kampanyalar yapmıştı. Başta elektrik elektronik olmak üzere giyim ve ayakkabı gibi kategorilerde hareketlilik gözledik. Ulaşılabilir kategorilerde de hareketlilik vardı" dedi. oranlı bir artış olduğu aşikar” dedi.

Hepsiburada’dan 4 milyar TL’lik katkı

Hepsiburada Efsane Kasım kapsamında platform üzerinden gerçekleşen satışlar ile ilgili bilgileri paylaştı. Şirketin 1-27 Kasım arasındaki cirosu geçen yılın aynı dönemine göre 2 katın üzerinde artış gösterdi. Satılan ürün adedi 30 milyona ulaşırken hane bütçelerine 4 milyar TL'ye yakın tasarruf sağlandı. 11 Kasım'da Hepsiburada tarihinin en yüksek günlük sipariş sayısı ve ciro rakamına ulaşıldı ve ziyaretçi rakamları ortalamanın 5 kat üzerinde gerçekleşti. Müşteriler en çok temel tüketim ve gıda kategorilerinden ürün satın alırken, moda kategorisi satışları 2,5 kat arttı. Platform üzerinden satış yapan 100 binin üzerinde işletme katıldı. Yine verilen bilgiye göre İstanbul, Ankara, İzmir'in ardından Efsane Kasım'da alışverişe en yoğun ilgi gösteren şehirler Bursa, Kocaeli, Antalya, Konya ve Adana oldu.

Sepet ortalaması 1.145 TL

Öte yandan 24 Kasım Cuma 2023 günü iyzico üye iş yerlerindeki işlem hacmi geçen yıla kıyasla yüzde 70 arttı. Ortalama sepet tutarı ise yüzde 75.6’lık artış göstererek 652 TL’den 1.145 TL’ye yükseldi.