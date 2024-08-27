Bloomberg Economics: Enflasyonda en kötüsü geride kaldı!

Bloomberg Economics (BE) 2024 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 6,9 olan GSYH ile ağırlıklandırılmış ortalama küresel enflasyonun, son çeyrekte yüzde 5,4’e ve 2025 son çeyreğinde de yüzde 3,2’ye gerileyeceğini öngördü.

Küresel enflasyonda görülen zirvenin geride kaldığını belirten ekonomistler, 2024 sonunda Türkiye’de enflasyon için de beklentilerini açıkladı.

Gelişmiş ekonomilerde 2023 sonunda yüzde 3,1 ve 2022’de yüzde 7,8 olan küresel enflasyonun 2024 sonuna doğru yüzde 2,3’e düşeceğini öngören ekonomistler, “Küresel tablo, Arjantin’de üç haneli ve Türkiye’de çift haneli enflasyonu da içeriyor” dedi.

Çin hariç gelişmekte olan piyasalarda bileşik enflasyon oranının 2024 ikinci çeyrekte yüzde 16,9 olduğu görülürken, Bloomberg Economics 2024 son çeyreğinde yüzde 11,9, 2025 son çeyreğinde de yüzde 6,9 olmasını bekliyor.

Çin’de enflasyon oranının düşük kalarak, son çeyrekte yüzde 2’ye çıkacağı tahmin ediliyor.

"Arjantin ve Türkiye gibi ülkelerde bile en kötüsü geride kalmış gibi görünüyor"

BE Gelişmekte Olan Piyasalar Başekonomisti Ziad Daoud, “Küresel enflasyon prangalarının gevşemesiyle” birlikte para politikalarının da gevşemeye hazırlandığını belirtirken, şöyle anlattı:

“Ilımlı tüketici fiyat artışları ve kötüleşen işgücü piyasasının birleşimi, Fed’in eylül ayında faiz indirimine gitmesine zemin hazırlıyor. Avrupa’da enflasyonda büyük bir düşüş bekliyoruz ve bu da aynı ay içinde bir başka faiz indirimine kılıf oluşturacak. Arjantin ve Türkiye gibi yüksek enflasyonların yaşandığı ülkelerde bile en kötüsü geride kalmış gibi görünüyor. Çin, deflasyon riskiyle aykırı bir ülke olsa da aynı aracı kullanıyor: faiz indirimleri.”