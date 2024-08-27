  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bloomberg Economics: Enflasyonda en kötüsü geride kaldı!
Takip Et

Bloomberg Economics: Enflasyonda en kötüsü geride kaldı!

Bloomberg Economics ekonomistlerinin analizine göre, dünyada enflasyon zirveyi gördü. Analizde küresel enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 5,4’e gerilemesi bekleniyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bloomberg Economics: Enflasyonda en kötüsü geride kaldı!
Takip Et

Bloomberg Economics (BE) 2024 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 6,9 olan GSYH ile ağırlıklandırılmış ortalama küresel enflasyonun, son çeyrekte yüzde 5,4’e ve 2025 son çeyreğinde de yüzde 3,2’ye gerileyeceğini öngördü.

Küresel enflasyonda görülen zirvenin geride kaldığını belirten ekonomistler, 2024 sonunda Türkiye’de enflasyon için de beklentilerini açıkladı.

Gelişmiş ekonomilerde 2023 sonunda yüzde 3,1 ve 2022’de yüzde 7,8 olan küresel enflasyonun 2024 sonuna doğru yüzde 2,3’e düşeceğini öngören ekonomistler, “Küresel tablo, Arjantin’de üç haneli ve Türkiye’de çift haneli enflasyonu da içeriyor” dedi.

Çin hariç gelişmekte olan piyasalarda bileşik enflasyon oranının 2024 ikinci çeyrekte yüzde 16,9 olduğu görülürken, Bloomberg Economics 2024 son çeyreğinde yüzde 11,9, 2025 son çeyreğinde de yüzde 6,9 olmasını bekliyor.

Çin’de enflasyon oranının düşük kalarak, son çeyrekte yüzde 2’ye çıkacağı tahmin ediliyor.

"Arjantin ve Türkiye gibi ülkelerde bile en kötüsü geride kalmış gibi görünüyor"

BE Gelişmekte Olan Piyasalar Başekonomisti Ziad Daoud, “Küresel enflasyon prangalarının gevşemesiyle” birlikte para politikalarının da gevşemeye hazırlandığını belirtirken, şöyle anlattı:

“Ilımlı tüketici fiyat artışları ve kötüleşen işgücü piyasasının birleşimi, Fed’in eylül ayında faiz indirimine gitmesine zemin hazırlıyor. Avrupa’da enflasyonda büyük bir düşüş bekliyoruz ve bu da aynı ay içinde bir başka faiz indirimine kılıf oluşturacak. Arjantin ve Türkiye gibi yüksek enflasyonların yaşandığı ülkelerde bile en kötüsü geride kalmış gibi görünüyor. Çin, deflasyon riskiyle aykırı bir ülke olsa da aynı aracı kullanıyor: faiz indirimleri.”

Mehmet Şimşek istifa ederse başınız göğe mi erecek?Mehmet Şimşek istifa ederse başınız göğe mi erecek?Ekonomi
Hurma miktarının artırılmasını istemek yerineHurma miktarının artırılmasını istemek yerineEkonomi
Tüm tuşlara bastık, şimdi sırada ne var?Tüm tuşlara bastık, şimdi sırada ne var?Ekonomi
8 Kasım’da enflasyon tahmininde revizyon olabilir8 Kasım’da enflasyon tahmininde revizyon olabilirEkonomi

 

Ekonomi
Üst limit 1250 lira oldu: Öğrencilere ulaşım desteği devam edecek
Üst limit 1250 lira oldu: Öğrencilere ulaşım desteği devam edecek
Merkez Bankası açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisi yükseldi
Vatandaşın enflasyon beklentisi yükseldi
Kripto milyonerlerinin sayısı yüzde 95 arttı
Kripto milyonerlerinin sayısı yüzde 95 arttı
Okul servislerine fahiş zam: Taksi bile daha ucuz! Hukukçular uyarıyor: Geri isteyebilirsiniz
Okul servislerine fahiş zam: Taksi bile daha ucuz
AJet'ten indirimli bilet satış kampanyası: 590 TL'den başlayan fiyatlarla...
AJet'ten indirimli bilet satış kampanyası
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda