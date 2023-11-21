BMI, Türkiye için elektrikli araç satış öngörüsünü yukarı yönlü revize etti

Fitch Solutions şirketi BMI'nın "Türkiye Elektrikli Araçlar Profili" ülke raporuna göre, Türkiye'de bu alanda görülen güçlü büyümeyle elektrikli araçların toplam binek araç satışlarındaki payının 2022'deki yüzde 1,3'ten bu yıl yüzde 4,1'e yükseleceği öngörülüyor.

Elektrikli araç satışlarındaki artışın 2024'te de devam etmesi ancak vergiler nedeniyle bu araçların toplam otomotiv pazarındaki payının bir süre daha limitli kalacağı da bekleniyor. Buna rağmen, özellikle Türkiye'nin yerli ve tamamen elektrikli otomobili Togg ile elektrikli araçların benimsenmesini teşvik etmenin bir yolu olarak, Togg için bazı destekleyici önlemlerin uygulanabileceği tahmin ediliyor.

Togg'un üretiminin 2030'a kadar bir milyon adede ulaşması beklenirken, 2025 itibarıyla Avrupa pazarlarına ihracatının başlaması hedefleniyor.

BMI'ın Türkiye'de elektrikli araçlara yönelik artan ilgiyi göz önüne alarak yukarı yönlü revize ettiği öngörüleri kapsamında, Türkiye'de elektrikli araç satışlarının 2023-2032 arasında yıllık ortalama yüzde 60,8 büyümesi bekleniyor. Bu büyüme, BMI'ın daha önce öngördüğü yıllık yüzde 33,2'lik artışın yaklaşık iki katı.

Elektrikli araçlardaki yıllık öngörülen yüzde 60,8 büyümeyle 2032'de Türkiye'de toplam elektrikli binek araç sayısının 259 bin 500 ve pazar payının yüzde 30,4'e ulaşacağı öngörülüyor.

Öte yandan, hali hazırda Türkiye'de sayısı düşük olan ticari elektrikli araçların satışlarında da birkaç yıl içinde önemli bir artış yakalanması, teşviklerin iyileştirilmesi ve şarj altyapısındaki genişlemenin elektrikli araç satışlarındaki büyümeyi desteklemesi bekleniyor.

Tesla'nın da Türkiye'de kendi şarj altyapısına yatırım yapmaya başlamasının 2032'ye yönelik elektrikli araç satış görünümünü güçlendireceği öngörülüyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, ocak-ekim döneminde elektrikli otomobil satışları 48 bin 883 adet oldu. Elektrikli ve hibrit otomobil satışlarının toplamı ise 127 bin 270'e ulaştı.