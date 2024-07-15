Bodrum'da oteller boş kaldı! Ekonomik kriz ve yüksek fiyatlar turizmi vurdu

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Muğla'nın Bodrum ilçesi, bu yıl ekonomik krizin derinleşmesiyle sessiz bir dönem yaşıyor. Özellikle konaklama ve yeme-içme sektöründeki fiyat artışları, turist sayısında gözle görülür bir azalmaya yol açtı. Örneğin, bir orta halli plaj girişi için 4,000 ila 5,000 TL ödemek gerekiyor. Restoranlarda ise bir lahmacunun fiyatı 300 TL'den başlarken, lüks mekanlarda 950 TL'ye kadar çıkabiliyor.

BirGün'ün aktardığına göre, Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Onursal Kurucu Başkanı Serdar Karcılıoğlu, otellerin beklenen doluluk oranlarına ulaşamadığını belirtti. Karcılıoğlu, "Pandemiden sonra turizm sektörünün bu duruma geleceğini öngörmüştük ancak önlemler alınmadı. Artık orta gelir grubu, yüksek enflasyon ve fiyat artışları nedeniyle tatil yapamaz hale geldi. Tatil yapmak büyük bir lüks haline geldi ve bu durum otellerimizi doğrudan etkiledi," dedi.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz ise, erken rezervasyonların iyi gitmesine rağmen, sezon ortasındaki son dakika satışlarının durduğunu ifade etti. Dengiz, "Kapıda vize uygulaması nedeniyle Yunan Adaları'na yönelik bir talep oldu. Ancak bu, Bodrum restoranlarıyla Yunanistan'daki restoranların karşılaştırılması gibi yanlış algılara yol açtı," şeklinde konuştu.