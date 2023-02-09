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Boeing'den Türk Kızılay’a 500 bin dolar yardım

Amerikan havcılık şirketi Boeing, Türkiye’deki asrın deprem felaketi sonrası yardım ve kurtarma çabalarına destek olmak amacıyla, Türk Kızılay’a 500 bin dolar bağış yaptı.

Haber Merkezi
AA
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Boeing'den yapılan açıklamaya göre, Boeing Charitable Fund üzerinden Amerikan Kızılhaç aracılığıyla Türk Kızılay’a aktarılacak bu bağış, yürütülen yardım ve kurtarma çalışmalarında kullanılacak.

Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın, "Türkiye'de meydana gelen büyük deprem felaketinin oluşturduğu can kayıpları ve yıkımın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Deprem felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. İhtiyaç bölgelerine destek olmak amacıyla yardım kuruluşlarıyla işbirliği içerisindeyiz. Tüm kalbimizle felaketzedelerin ve ülkemizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Boeing International Başkanı Dr. Brendan Nelson ise depremin sebep olduğu yıkımın çok büyük ve küresel çapta müdahale gerektirdiğini belirtti.

Nelson, "156 bin kişilik Boeing ailesi olarak, bu zor zamanda Türk halkının yanındayız. İhtiyaç bölgelerine en hızlı şekilde yardım götürmek için yardım kuruluşlarıyla birlikte çalışıyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Deprem felaketinden etkilenenler hep düşüncelerimizde ve kalbimizde olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Boeing Kamu Operasyonları Başkan Yardımcısı Ziad Ojakli da önceliklerinin, Türkiye’deki depremzedelere destek olduğunu kaydetti.
Ojakli, "Bu hizmetlerinden ötürü Kızılhaç ve Kızılay ekiplerine minnettarız." ifadesini kullandı.

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