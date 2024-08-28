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BoJ: Faizi artırma yönündeki duruşumuz devam edecek

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkan Yardımcısı Ryozo Himino, enflasyonun doğru yönde hareket etmesi halinde para politikasının sıkılaştırılmasına devam edileceğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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BoJ: Faizi artırma yönündeki duruşumuz devam edecek
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Himino, Kofu kentinde iş insanlarıyla bir araya geldikten sonra düzenlenen basın toplantısında, ekonomi ve enflasyonun merkez bankasının tahminleri doğrultusunda ilerlemesi halinde faiz artırımlarında daha ileri adımların atılacağı sinyalini verdi.

"Duruşumuzda bir değişiklik yok"

Bankanın finansal piyasalardaki gelişmeleri yakından izleyeceğini vurgulayan Himino, "Ekonomik faaliyet ve fiyatların tahminleri karşılama olasılığı varsa para politikasını ayarlayacağımız yönündeki duruşumuzda bir değişiklik yok." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 17 yılın ardından ilk defa faiz artırımına giden BoJ, temmuz sonunda da politika faizini yüzde 0,25'e çıkararak son 15 yılın en yüksek seviyesine yükseltmişti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, "şahinleşen" BoJ ve küresel piyasalarda artan resesyon endişeleriyle yüzde 12,40 ile 1987'den bu yana en büyük düşüşü kaydetmiş, ardından toparlanma sürecine girmişti.

Piyasalarda, BoJ'dan bu yıl bir faiz artırımı daha bekleniyor. Ancak artık bunun daha önce beklendiği gibi ekim ayında değil, aralıkta gerçekleşebileceği tahmin ediliyor.

Bu arada, Japonya'dan gelen son ekonomik veriler, para otoritelerinin sağlam bir ekonomik toparlanmanın enflasyonu yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir bir şekilde yönlendirebileceği yönündeki tahminlerini de destekliyor.

Japonya ekonomisi nisan-haziran döneminde yıllık yüzde 3,1 büyüdü.

Ekonomi, ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre de yüzde 0,5'lik artış beklentisine karşı yüzde 0,8 genişlemişti.

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