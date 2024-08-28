Movus Lojistik, depolama kapasitesini 500 bin metrekareye çıkarmayı hedefliyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Lojistik hizmetlerinde köklü bir geçmişe sahip olan Movus Lojistik, son yıllarda gerçekleştirdiği yatırım hamlesiyle depolama kapasitesini 400 bin metrekareye çıkardı. Eskişehir başta olmak üzere Ankara, Konya, Gaziantep ve Erzurum’daki yapılanmasıyla birçok sektöre yönelik depolama ve taşımacılık hizmeti veren firma, yeni yatırımları da gündemine aldı. Kısa süre önce Ankara’da 10 bin metrekarelik ikinci depolama tesisini kuran Movus Lojistik, ilk etapta Sakarya ve Eskişehir’de de depolama alanları kuracak. Yatırım odaklı bir yönetim anlayışıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini açıklayan Movus Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Burak Köseler, depolama kapasitelerinin bir yıl içerisinde 500 bin metrekareye ulaşmasını hedeflediklerini söyledi.

Otomotiv alanı 15 bin metrekareye çıkacak

Cross docking depolama hizmeti sayesinde tedarik zinciri yönetiminde uçtan uca çözümler sunduklarını belirten Köseler, teknolojik altyapıları, sürdürülebilir iş modelleri ve güçlü finans yapılarıyla sektördeki konumlarını güçlendirdiklerini vurguladı. İnşaat, beyaz eşya, gıda, gıda ambalaj ve tekstil sektörlerine yönelik hizmet verdiklerini aktaran Köseler, son dönemde otomotive yönelik alanlar açarak sektör yelpazelerini genişlettiklerini dile getirerek, “Sakarya ve Eskişehir’de hayata geçirmeyi planladığımız yatırımlarla otomotiv sektörüne yönelik depolama alanımızı 15 bin metrekareye çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yatırımlarla ilgili sürdürdüğümüz görüşmelerde önemli mesafe kat ettik. Beyaz eşya tarafında ise sektörün önde gelen markalarına birçok ürünün depolama hizmetini sağlıyoruz. Eskişehir’in lojistik anlamdaki stratejik avantajını kullanarak kenti beyaz eşya ve küçük ev aletleri sektöründe lojistik üs haline getirdik” diye konuştu.

Depolamanın yanı sıra yurt içi parsiyel, full truck, ekspres ve proje taşımacılığı hizmetleri de verdiklerini ifade eden Köseler, toplam 2 bin 500 tırlık araç havuzlarıyla yıllık ortalama 40 bin sefer yaptıklarını vurguladı. Lojistik operasyon ve destek süreçlerini kendi yazılım ekipleri tarafından oluşturulan yazılımlar ile takip ettiklerini belirten Köseler, “Kendi geliştirdiğimiz yazılımlarımız ile sıfır hata ve yüzde yüz müşteri memnuniyeti hedefliyoruz. Sektörün geleceğinin yazılıma bağlı olduğu, yazılımın entegre olmadığı süreçlerin avantajlarını yitireceği düşüncesi ile şirketimizin tüm alanlarını kendi yazılım ağımız ile örme çabasındayız” diye konuştu.

“Depolarımız üç boyutlu olarak anlık izlenebiliyor”

Müşterilerine depolarını üç boyutlu olarak izleyebilme yetkisi sağladıklarını aktaran Köseler, “Müşterilerimize depolarını gezerek stok durumlarını üç boyutlu olarak görebilecekleri bir platform sunuyoruz. Tarafımızca oluşturulan kullanıcı adı ve şifreler ile web tabanlı çalışan Movus Operation System (MOS) yazılımımız üzerinden Warehouse Management System (WMS) modülüne bağlanılarak tüm depolama detaylarına ve raporlamalarına erişim imkanı sağlıyoruz. Müşterilerimiz sistem sayesinde depoda kendilerine tahsis edilen alanın durumunu, rampa sayısını, acil çıkış kapılarını, ofis alanlarını, deponun doluluk durumunu da görebiliyor. Uzak mesafelerde bulunan müşterilerimiz depoları fiili olarak gezmektense bu modülü kullanarak durum değerlendirmesi yapabilmekte ve depo durumunu izleyebilmektedir” dedi.