ASTOR Enerji net kârını yüzde 82 artırdı

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Transformatör ve anahtarlama ürünleri üreten ASTOR Enerji’den yapılan açıklamada şirketin aktif büyüklüğünün ikinci çeyrekte 23 milyar liraya, cirosunun 11.5 milyar liraya ulaştığı bildirildi. Cirodaki artış oranı ise yüzde 35.4 olarak ölçüldü.

Şirketin net dönem kârının yüzde 82’lik artışla 1.3 milyar liraya yükseldiği kaydedilen açıklamada, hasılat içinde ihracatın payının yüzde 40 olduğu aktarıldı.

Şirket istihdamını 2002 kişiye yükseltti

Brüt kâr marjı yüzde 31’den yüzde 37’ye, FAVÖK marjı ise yüzde 30’dan yüzde 31’e yükselirken, net nakit pozisyonu 4,495 milyar lira oldu. 2020 yılında yaklaşık 1000 kişi istihdam eden şirket, bugün istihdamını 2002 kişiye yükseltti.

Yeni dönemde 12.7 milyon dolarlık yatırım harcaması gerçekleştiren ASTOR Enerji, OSB içinde 228 bin m2 yeni bir arsa alarak hâlen 105 m2 kapalı alanda yaptığı üretimi daha geniş bir alanda yapmaya başlayacak. Projenin inşaat çalışmalarının 2025 yılında tamamlanması planlanıyor.

ASTOR Enerji A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, 2024’ün ilk çeyreğinde elde edilen güçlü finansal sonuçların, şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisinin bir yansıması olduğunu kaydetti. Geçgel, Türkiye’de en büyük trafolardan birisinin yerli mühendisler ve teknisyenleri ile üretildiğinin altını çizerek, yurt içi ve yurt dışında büyümeye devam edeceklerini anlattı.