Bölge iş insanları EKONOMİ'ye yazdı: Yıkım büyük; şehirlerimiz ölü kentlere dönüşmesin

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer, Kahramanmaraş’ın özellikle tekstil ve çelik eşya üretiminde önemli bir paya sahip olduğuna işaret ederek, “Şehrimizin ölü bir kente dönüşmemesi için sanayi ve ticaretin aktif hale gelmesi gerekiyor” dedi.

Kahramanmaraş Sanayici ve İş Adamları Derneği (KASİAD) Başkan Yardımcısı Burak Orhan Arifioğlu da, kentin ekonomik olarak ayağa kalkmasında işgücünün bölgede tutulmasının büyük önem taşıdığına işaret etti.

Hikmet Gümüşer: Kahramanmaraş ölü şehre dönmesin!

Burak Orhan Arifioğlu: Kahramanmaraş’ın her konuda çok büyük bir şefkate ihtiyacı var