Borlease Otomotiv halka arzı kaç gün sürecek? Hisse fiyatı ve kodu nedir?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 5 Ekim 2023 tarihli bülteninde 3 şirketin daha halka arzına onay verdi. Borsaya gelecek şirketlerden biri de Borlease Otomotiv A.Ş.. Borlease Otomotiv, halka arz detayları yatırımcılar tarafından sorgulanıyor.

Borlease Otomotiv halka arzı ne zaman yapılacak?

Borlease Otomotiv talep toplama tarihleri 11-12-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Hisse kodu (bist) #BORLS olarak açıklandı.

Borlease Otomotiv, 140,5 milyon TL olan sermayesini 168,7 milyon TL'ye çıkaracak. Toplam 47 milyon TL pay halka arz edilecek.

Fazla talep gelmesi halinde Bor Holding AŞ’nin sahip olduğu 4,7 milyon TL nominal değerli B grubu payların ek satışı gerçekleştirilebilecek.

Borlease Otomotiv kaç lot verir?

Şirketin halka arzında bireysele eşit dağıtım yapacak. Borlease Otomotiv halka arzın ardından BORLS kodu ile Ana Pazar'da işlem görecek.

1 TL nominal değerli paylar 25,29 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.