Borsa İstanbul’un ‘en ucuz’ hisseleri

Ufuk KORCAN / PARANIN ROTASI

Yeni başlangıçlar iyidir. Heyecanı artırır, rutini sonlandırır. Bu yüzden severim yenilikleri. İş hayatımın büyük bölümünde de yeni başlangıçların içinde yer aldım. Rekabette kendinize yer açmak için ekstra çaba harcarsınız. Bu sizi daha üretken ve verimli kılar. Şimdi de yeni bir başlangıcın içinde olmanın heyecanını taşıyorum. ‘Paranın Rotası’ isimli bu köşe artık ‘EKONOMİ’ sayfalarında yer alacak. O zaman bu haftanın ‘rotasını’ çizmeye başlayalım…

KKM VE KRİPTODAN KAÇIŞ

Yüksek enfl asyonist ve düşük faiz ortamında rakipsiz kalan Borsa İstanbul’a ilgi her geçen gün artıyor. Hisse senedine yatırım yapanların sayısı 3 milyonu geçmiş durumda. Yeni gelen yatırımcılar arasında kripto paralarda umduğunu bulamayanların yanında Kur Korumalı Mevduat’tan (KKM) çıkanlar var. Döviz kurlarında uzun zamandır yaşanan yatay seyir, KKM’nin uygulamaya başlandığı günden bu yana ilk kez yatırımcılara ‘faiz’ kadar getiri sundu. Merkez Bankası’nın geride bıraktığımız hafta yaptığı 150 baz puanlık indirimin ardından KKM’den hisse senedi yöneliş ivme kazanabilir.

ENFLASYONU YENEN TEK ENSTRÜMAN

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, 10 aylık enflasyon yüzde 85.51 seviyesinde. Bu süreçte parasını enflasyon karşısında koruyabilen tek yatırımcı kitlesi hisse senedi yatırımcısı oldu. BİST 100 Endeksi’nde yılbaşından bu yana yaşanan artış yüzde 160’ı aştı. Borsanın bu performansı kulaktan kulağa yayıldıkça ‘bu getiriyi kaçırmayayım’ diyen insanların sayısı da artıyor. Ancak bu noktada yeni yatırımcılara şunu söylemekte yarar var: Borsa 100 metrelik değil maraton koşusu. Dolayısıyla kısa vadeli hareketlerden kaçınmak yatırımcıların faydasına olacaktır.

UZUN VADELİ DÜŞÜNÜN

Hisse senedine yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise temel analizden yoksun, ‘dedikodulara’ göre yatırım yapılmaması. Olası düşüş ve yükselişlerde panik yapmamak da kritik öneme sahip. Borsada mali durumu güçlü, düzenli büyüyen şirketlere yatırım yapan ve bu yatırımı uzun vadeli düşünen bir kişinin zarar etme ihtimali yok denecek kadar az. Peki son dönemde çok ciddi bir yükselişe imza atan borsa hala cazip mi? Tasarrufl arını enflasyona karşı korumak isteyenler için borsanın alternatifsiz olmasının hisse senedine ilgiyi canlı tutacağı düşünülüyor. Mevcut rasyoların yükselişe rağmen ‘ucuz’ olması daha da ‘gidilecek yerin’ olduğuna yönelik görüşleri destekliyor.

BİST Endeksi’nde kritik seviye: 5.035

BİST 100 Endeksi 18 Temmuz 2022 haftasında başlattığı agresif yükseliş trendi üzerindeki seyrini devam ettiriyor. Bu trendin üzerinde kaldığı sürece de yukarı hareketin teknik anlamda devamı beklenebilir. Bu hafta için bu trendin destek noktası 4 bin 172 puan seviyesine denk geliyor. Endeks 18 Temmuz’dan beri bu trend çizgisinin altında sadece 1 defa haftalık kapanış yaptı. O kapanış baz alındığında çizilen ikinci trend çizgisi endekste olası geri çekilmelerde sibop görevi görecek. Bu seviye de bu hafta için 3 bin 870 puan seviyesine denk geliyor. Yani değerlerin bu seviyelerin altında oluşmaması durumunda kısa vadeli ana trend hala yukarı. Beklentiler doğrultusunda hareketin devam etmesi durumunda ise yine bu hafta için 5 bin 35 puan seviyesi endeksin zorlanacağı nokta olarak karşımıza çıkıyor. İndikatörler her ne kadar negatif yönde sinyal üretmese de şu an için endeks değerinin bollinger bandının üst eğrisinin üzerinde olması teknik açıdan olası seanslık kâr realizasyonlarına karşı temkinli olunması gerektiğini gösteriyor.

F/K ve PD/DD ne ifade ediyor?

Hisse senedi alırken dikkat edilmesi gerek konulardan biri o hissenin ucuz ya da pahalı olduğudur. Bu konuda fikir almak için bazı rasyolara bakılır. Fiyat/Kazanç (F/K) oranı bunlardan biri. F/K bir hisse senedinin elde ettiği kâra göre fiyatını ölçme amacıyla kullanılan bir değerleme oranıdır. Şirketin hisse fiyatının pay başı kârına bölünmesiyle bulunur. Yani hisse senedinin sağladığı 1 birimlik kazanç için yatırımcıların ödemeye razı oldukları fiyatı ifade eder. Bu oranın düşük olması ‘ucuz’, yüksek olması ‘pahalı’ olarak yorumlanabilir. Ancak sadece F/K oranına bakarak bu sonucun çıkarılamayacağı unutulmamalı. Büyüme hikayesi olan, yatırım yapan yüksek F/K’lı bir şirketin hissesinden uzun vadede önemli kazançlar elde edilebilir. Kesin tahmin zor Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD) oranı da bir hissenin ucuz olup olmadığı konusunda fikir verebilen bir diğer gösterge. Bu oran piyasa değerinin defter değerine bölünmesiyle hesaplanır. Ancak yalnızca PD/DD oranına bakarak hisselerin geleceğini kesin olarak tahmin etmek mümkün değildir. PD/DD oranı yorumlanırken mutlaka ek kriterlerin de göz önüne alınması gerekir. PD/DD oranı yorumlanırken 1 değeri referans değer olarak alınır. Yani PD/DD yorumu bir şirketin piyasa değeri defter değerine bölündüğünde ortaya çıkan sonucun 1’den büyük ya da küçük olmasına göre yapılır. Oranın 1’den büyük olması şirket hisselerinin finansal performansına kıyasla yüksek fiyattan değerlendiğini ifade eder.