BOTAŞ, Hatay il merkezi ve Kırıkhan'a doğalgaz verildiğini bildirdi
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Hatay il merkezi ve Kırıkhan ilçesine doğalgaz verildiğini duyurdu.
AA
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BOTAŞ'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hatay il merkezi ve Kırıkhan şehir giriş istasyonlarına doğal gaz verilmiştir. Konutlara doğal gaz arzı ise dağıtım şirketlerinin teknik ekipleri ve AFAD ile birlikte tüm güvenlik önlemleri alınarak koordineli şekilde yapılacak." ifadeleri kullanıldı.
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