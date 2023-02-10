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BOTAŞ, Hatay il merkezi ve Kırıkhan'a doğalgaz verildiğini bildirdi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Hatay il merkezi ve Kırıkhan ilçesine doğalgaz verildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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BOTAŞ'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hatay il merkezi ve Kırıkhan şehir giriş istasyonlarına doğal gaz verilmiştir. Konutlara doğal gaz arzı ise dağıtım şirketlerinin teknik ekipleri ve AFAD ile birlikte tüm güvenlik önlemleri alınarak koordineli şekilde yapılacak." ifadeleri kullanıldı.

BOTAŞ: Hatay ve Kırıkhan giriş istasyonlarına yarın gaz verilecek

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BOTAŞ: Hatay ve Kırıkhan giriş istasyonlarına yarın gaz verilecek
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