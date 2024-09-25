BOTAŞ ile İranlı doğalgaz şirketi NIGC arasında kritik görüşme! Türkmen gazı ele alındı

Türkiye'nin başlıca gaz tedarikçilerinden olan İran ile yürürlükteki uzun vadeli doğalgaz alım anlaşması 2026 yılında sona erecek. Türkiye yaklaşık 50 milyar m3 olan gaz tüketiminin yaklaşık 10 milyar m3'lük bölümünü İran'dan sağlıyor.

Türkiye doğalgaz tedariğini çeşitlendirmeye çalışıyor

Doğalgaz aldığı ülkeleri çeşitlendirmeye çalışan Türkiye, geleneksel gaz tedarikçileri Rusya, İran ve Azerbaycan'a ek olarak Türkmenistan'dan gaz alabilmek için de çaba gösteriyor.

Bakan Bayraktar türkmen gazını işaret etmişti

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, İran'ın şebekesi üzerinden takas yoluyla Türkmenistan'dan yılda 1.5-2 milyar m3 doğalgaz alınabileceğini, kapasitenin ise daha sonra artırılabileceğini Temmuz ayında ifade etmişti.

İran ile iş birliği konuları görüşüldü

BOTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre taraflar arasında Tahran'da bugün yapılan toplantıda, "Başta İran'dan Türkiye'ye uzun dönemli doğal gaz arzı ve Türkmen gazının İran üzerinden Türkiye'ye ulaştırılması olmak üzere iki şirket arasında iş birliği konuları" ele alındı.

Açıklamada iki kuruluşun yöneticilerinin, "BOTAŞ ile NIGC iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da güçlenerek devam etmesine dair mutabakatlarını" teyit ettikleri ifade edildi.