BOTAŞ’ın 2022 yılı yatırım tavanı 4,3 milyar liraya çıkarıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) ulusal iletim şebekesi yatırım programının onaylanması için aldığı ‘2022 yılı iletim şebekesi yatırım tavanı tutarı 4 milyar 313 milyon 298 bin 500 lira’ olarak değiştirdi. EPDK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 12 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kurul kararının 1'inci maddesindeki "2 milyar 590 milyon 417 bin lira'lık 2022 yılı iletim şebekesi yatırım tutarı " 4 milyar 313 milyon 298 bin 500 lira "olarak değiştirildi. Böylece BOTAŞ'ın yatırım tavanına 1,723 milyar lira ekledi.

Ayrıca, EPDK'nin "Teminat Usul ve Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar"a ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, avans ödemelerini kısmen veya tamamen gerçekleştirmeyen piyasa katılımcılarının bulunması halinde, avans alacağını eksik alan piyasa katılımcılarının sunması gereken ek teminatından, eksik ödenen avans tutarları düşülecek.

Teminat tutarlarından düşülecek avans tutarları hesaplanırken de varsa ödenmemiş veya ertelenmiş avans borçları mahsuplaştırılacak ve ilgili oldukları fatura döneminin fatura son ödeme tarihine kadar olan hesaplarda dikkate alınacak.