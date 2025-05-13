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BOTAŞ’tan tarihi adım! Bakan Bayraktar duyurdu: FSRU ilk kez yurt dışında görev alacak

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ’a ait yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi’nin (FSRU) Mısır’ın EGAS şirketiyle yapılan anlaşmayla ilk kez yurt dışında görev yapacağını açıkladı. Bu adım, Türkiye-Mısır enerji iş birliğinde yeni bir sayfa açıyor.

Haber Merkezi
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BOTAŞ’tan tarihi adım! Bakan Bayraktar duyurdu: FSRU ilk kez yurt dışında görev alacak
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ile Mısır'ın kamu enerji şirketi EGAS arasında imzalanan sözleşme ile BOTAŞ envanterindeki bir Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi'nin (FSRU) ilk kez yurt dışında dönemsel görev yapacağını bildirdi.

BOTAŞ FSRU’su Mısır yolcusu

Bayraktar, yazılı açıklamasında, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badawi ve heyeti ile bakanlıkta bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

 Türkiye- Mısır arasında enerji diplomasisi

Toplantı sonrası Türkiye-Mısır diplomatik ilişkilerinin 100. yılında enerji alanındaki işbirliğini güçlendirecek 2 önemli anlaşmaya imza attıklarını ifade eden Bayraktar, 'Sayın Badawi ile hidrokarbonlar ve madencilik alanlarındaki iş birliğimizi kurumsal bir zemine taşıyan Mutabakat Zaptı'nı imza altına aldık. Bu kapsamda petrol, doğal gaz, jeotermal, hidrojen ve kritik mineraller gibi stratejik alanlarda ortak çalışmalar yürütecek teknik bilgi ve uzmanlık paylaşımını artıracağız.' değerlendirmesinde bulundu.

 FSRU ilk kez yurt dışında görev alacak

Bayraktar, ayrıca iki ülke arasında yeni bir anlaşma ile Türkiye'nin bir ilki daha gerçekleştirdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

'Milli şirketimiz BOTAŞ ile Mısır'ın kamu enerji şirketi EGAS arasında imzalanan sözleşme ile BOTAŞ envanterindeki bir FSRU ilk kez yurt dışında dönemsel görev yapacak. Böylece hem ülkemizin hem de Mısır'ın doğal gaz arz güvenliğine katkı sağlayacak esnek ve verimli bir kullanım modeli devreye alınmış olacak. Bu adımların Türkiye-Mısır enerji ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağına yürekten inanıyor, ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.'

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