Brüt dış borç stoku 476 milyar oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, brüt dış borç stokunun 30 Haziran tarihi itibarıyla 475,8 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Brüt Dış Borç Stoku”, 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla 475,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı ise yüzde 46,5 olmuştur. Aynı tarihte, “Türkiye Net Dış Borç Stoku” ise 267,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı yüzde 26,2 olmuştur.

“AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku”, 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla 6.530 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı yüzde 34,0 olmuştur. Aynı tarihte, “Kamu Net Borç Stoku” ise 3.883 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı yüzde 20,2 olmuştur.

Hazine garantili dış borç stoku 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla 15,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.