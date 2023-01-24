BTM, dünyanın en iyi 5 kuluçka merkezinden biri seçildi

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), dünyadaki birçok kuluçka merkezinin ulaşmak istediği nihai noktaya 5 yıl gibi kısa bir sürede ulaştı.

90 ülkede 600'den fazla kuluçka ve hızlandırma merkezinin verileri ile bir endeks oluşturan ve bu konuda dünyanın en saygın kurumlarından biri olan İsveç merkezli UBI Global, BTM'yi üniversiteler de dahil kamu ve özel sektör kuluçka merkezleri arasında ‘Dünyanın En İyi 5 Kuluçka Merkezinden Biri’ olarak ödüllendirdi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve BTM Başkanı Şekib Avdagiç, BTM'nin İTO tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulduğuna vurgu yaparak, "Bu ödülle birlikte tescillenmiştir ki, İTO'nun gurur projesi BTM, son 5 yılda yaptığımız çalışmalarla Türk girişimciliğinin küresel yarışta onur projesi olmuştur. Alınan bu ödül, kuluçka merkezlerinin de gelmek istediği zirve noktayı gösteriyor. BTM bu ödülle, global bir merkez olduğunu tüm dünyaya kanıtladı." değerlendirmesini yaptı.

Avdagiç, bu ödülün Cumhuriyetin 100'üncü yılında kazanılmasını ayrıca anlamlı bulduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "BTM, 2019 yılında da yine UBI Global tarafından, Dünyanın En Çok Gelecek Vaat Eden Merkezi seçilmişti. BTM, o dönemde aldığı bu ödülün ne kadar yerinde olduğunu üzerinden üç yıl geçmeden kanıtladı. Ve bugün yine UBI Global tarafından dünyanın en iyi kuluçka merkezleri arasında ilk 5'e girmeyi başardı. BTM’nin dünyanın en iyi 5 kuluçka merkezinden biri olduğu artık resmi olarak tescillendi."

“BTM dünyada öncü bir kuruluş olma vizyonuyla kuruldu"

BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı ise "BTM, sadece Türkiye'de değil, dünyada öncü bir kuruluş olma vizyonuyla kuruldu. Bu ödül bu anlamda bizim için çok değerli. Bu ödül sadece BTM'nin değil, aynı zamanda Türkiye'deki tüm girişimci ve yatırımcılarındır." dedi.

UBI Global

UBI Global, "benchmark" çalışmalarını başlatarak kuluçka ve hızlandırma programlarının ortak özelliklerini ortaya çıkarmayı amaçlıyor. UBI Global, bu çalışmalar sonucunda kuluçka ve hızlandırma programlarının daha cazip hale gelmelerine ve verimliliklerini artırarak yatırım çekebilmelerine katkı sunuyor.