Buğdayda gelir kaybı riski tarım sigortası kapsamına alındı

ANKARA (EKONOMİ)-Buğdayda, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fiyatı ile borsa fiyatı arasındaki gelir kaybı riski, tarım sigortası kapsamına alındı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ekmeklik ve makarnalık buğdayda verimsizlik kaynaklı kayıplar yanı sıra TMO alım baremine göre Konya Ticaret Borsasında oluşan fiyat farkından oluşacak gelir kaybı riski, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınması hükme bağlandı. Sigorta sisteminden kayıtlı çiftçiler yararlanabilecek.

Cumhurbaşkanı Kararı ile ayrıca gelir koruma sigortasında primin yüzde 607ı oranında verilecek desteğin, Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinden Tarım Sigortaları Havuzuna aktarılarak karşılanacak.