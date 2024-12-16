Bütçe, kasımda 16,65 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, merkezi yönetim bütçe dengesi kasım ayında 16,65 milyar TL açık verirken; aynı ayda merkezi yönetim faiz dışı dengesi 129,7 milyar TL fazla verdi.

Açıklamada şöyle denildi:

"2024 yılı Kasım ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 956,1 milyar TL, bütçe gelirleri 939,5 milyar TL ve bütçe açığı 16,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 809,8 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 129,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Merkezi yönetim bütçesi 2023 yılı Kasım ayında 75 milyar 627 milyon TL fazla vermiş iken 2024 yılı Kasım ayında 16 milyar 646 milyon TL açık vermiştir.

2023 yılı Kasım ayında 170 milyar 235 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2024 yılı Kasım ayında 129 milyar 652 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Kasım ayı itibarıyla 956 milyar 105 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 146 milyar 298 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 809 milyar 808 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 11 trilyon 89 milyar 37 milyon TL ödenekten Kasım ayında 956 milyar 105 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 671 milyar 183 milyon TL harcama yapılmıştır.

Kasım ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,5 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 12 iken 2024 yılında yüzde 8,6 olmuştur.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,5 oranında artarak 809 milyar 808 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 11,7 iken 2024 yılında yüzde 8,2 olmuştur.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Kasım ayı itibarıyla 939 milyar 460 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 819 milyar 446 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 97 milyar 701 milyon TL olmuştur.

2023 yılı Kasım ayında bütçe gelirleri 746 milyar 810 milyon TL iken 2024 yılının aynı ayında yüzde 25,8 oranında artarak 939 milyar 460 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Kasım ayı gerçekleşme oranı 2023 yılında yüzde 15,1 iken 2024 yılında yüzde 11,1 olmuştur.

2024 yılı Kasım ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,6 oranında artarak 819 milyar 446 milyon TL olmuştur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 15,7 iken 2024 yılında yüzde 11,1 olmuştur.

2024 yılı Ocak-Kasım döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 9 trilyon 70,2 milyar TL, bütçe gelirleri 7 trilyon 793,3 milyar TL ve bütçe açığı 1 trilyon 276,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 7 trilyon 875 milyar TL ve faiz dışı açık ise 81,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Merkezi yönetim bütçesi 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde 532 milyar 436 milyon TL açık vermiş iken 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde 1 trilyon 276 milyar 935 milyon TL açık vermiştir.

2023 yılı Ocak-Kasım döneminde 99 milyar 846 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde 81 milyar 733 milyon TL faiz dışı açık verilmiştir."