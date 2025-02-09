Çalışan anneler dikkat! Bakıcı desteği tutarı artırıldı: Kimler yararlanabiliyor?

Evinde bakıcı istihdam edip kendisi çalışan ya da çalışmaya dönecek annelere verilen bakıcı desteği 325 euro'dan 510 euro'ya çıkarıldı. Projeyle kadınların istihdama katılımının artırılması hedefleniyor.

Akşam Gazetesi'nden Okan Güray Bülbül, konuya ilişkin yazısında şu ifadelere yer verdi:

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi II Projesi"ndeki destek oranları artırıldı. Kadınların doğum ve çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle çalışma hayatından uzaklaşmasının engellenmesini ve istihdama katılmalarını hedefleyen destek, 2024 yılı Aralık ayından itibaren aylık 325 euro'dan 510 euro'ya çıkarıldı. Proje çerçevesinde 4/a'lı sigortalı olup evinde bakıcı istihdam eden annelere destek veriliyor.

Kimler yararlanabiliyor?

Annelerin destekten yararlanabilmesi için 0-24 ay arasında çocuğu olması, Ankara, İstanbul ve ya İzmir'de ikamet etmesi, çocuğuyla aynı adreste oturması ve tam zamanlı ya da kısmi süreli 4/a'lı (SSK'lı) sigortalı çalışan olması gerekiyor. Diğer yandan projeden destek alabilmek için bakıcının da bazı şartları sağlaması gerekiyor. Bu şartlar arasında 18 yaşından büyük olmak, anne ve çocukla aynı şehirde ikamet etmek, anne ya da babayla birinci dereceden akraba olmamak, 0-36 aylık çocuk bakımını kapsayan MEB, İŞKUR MYK veya üniversite onaylı sertifika ya da lise ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak yer alıyor.

Kısmi süreli çalışan anneye de veriliyor

Projeden destek almak için annenin mutlaka tam zamanlı çalışması gerekmiyor. Kısmi süreli çalışan annelere de destek veriliyor. Yalnızca destek tutarı farklılaşıyor. Tam zamanlı çalışıp tam zamanlı bakıcı istihdam eden annelere aylık 510 euro destek verilirken, yarı zamanlı çalışıp yarı zamanlı bakıcı istihdam eden annelere 255 euro destek veriliyor. Diğer yandan bekar ve/veya özel gereksinimli çocuğu olan anneler için bu tutarlar 50 euro artırılıyor.